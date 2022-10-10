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В школах Нижнего Тагила проходят антитеррористические учения

Сегодня, 15:07
Фото: TagilCity.ru
Учения по антитеррористической защищенности прошли 10 октября в обоих учебных корпусах гимназии № 18 в Нижнем Тагиле.

Учения с представителями Росгвардии были организованы администраций гимназии. Родителей и учеников заранее предупредили о том, что мероприятие будет проводиться 10 октября, чтобы не было лишней паники.

Отрабатывалась ситуация с проникновением злоумышленника в здания с угрозой жизни и здоровью учеников и педсостава. Эвакуация не проводилась, все оставались в кабинетах и должны были забаррикадироваться с помощью парт, стульев и подручных средств, — рассказал журналисту редакции TagilCity.ru директор гимназии № 18 Игорь Юрлов.
Фото: TagilCity.ru

Он отметил, что целью учений в первую очередь была отработка действий персонала и организация детей для минимизации рисков и последствий при угрозе теракта.

В течение учебного года будут отрабатываться разные угрозы. У нас должно быть четкое понимание и представление о том, какие действия должен осуществлять в первую очередь педагог, который находится рядом с детьми, — пояснил директор.

Также, по словам Игоря Юрлова, во время учения были проверены работоспособность тревожных кнопок, запорных механизмов на входах и видеонаблюдение. Участвовали в мероприятии все, кто находился в здании, в том числе и младший обслуживающий персонал.

В гимназии существует несколько форм оповещения о чрезвычайных ситуациях: кнопка экстренного вызова спецслужб, речевое оповещение через сигнализацию, а также подача определенного типа звонка при различных ЧП, — рассказал Игорь Юрлов.

Один из учеников гимназии № 18 также рассказал TagilCity.ru о проведенных антитеррористических учениях. Он считает, что такие мероприятия необходимы. По его словам, около 12 часов раздались два коротких звонка и через некоторое время еще два таких же.

Мы все знаем, это означает, что на гимназию напали террористы. Мы с одноклассниками не стали паниковать, а забаррикадировали дверь партами и стульями. Затем создали отдельную баррикаду, за которой можно укрыться как ученикам, так и учителю. Это опыт в случае реальной угрозы поможет нам задержать преступников и спасти жизни, — отметил старшеклассник.
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