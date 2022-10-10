В Свердловской области с начала года преступность снизилась на 4,1%

Особо тяжких преступления зафиксировано на 9,9% меньше аналогичного периода прошлого года. Снизилось количество правонарушений средней тяжести и тяжких – на 4,7% и 9,7% соответственно. Такие цифры приводит пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
35,2% преступлений совершено в общественных местах. В городах региона выявлено 35 143 преступлений (89,4%), на селе – 4 141.
От рук преступников погибли 454 человека. 674 гражданам причинен тяжкий вред здоровью. В деревнях Свердловской области с начала года установлено 23,6% погибших от общего числа и 18,8% лиц получивших тяжкий вред.
Уменьшилось число киберпреступлений - 21,5% от общего числа (меньше прошлогоднего показателя на 5,4%). В 2048 правонарушениях использовались пластиковые карты. Интернет принес в общую статистику 6500 преступлений. С помощью мобильной связи зафиксировано 3962 нарушений закона. Сетевые технологии использованы в 67,2% преступлений, связанных с наркотиками, а также 71,2% мошенничеств и 10,4% краж, - говорится в сообщении прокуратуры.
В 11,4% пострадали пенсионеры, 1,4% преступлений совершено в отношении несовершеннолетних.
Число мошенничеств сократилось на 10,4%, грабежей – на 8,2%, разбоев - на 25,6%. По сравнению с прошлым годом на 2,8 % возросло количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Уменьшилось число убийств и покушений на убийство на 21,4%.
На 20,1% стало меньше преступлений экономической направленности. Случаи коррупции сократились на 11,3%.
За 9 месяцев 2022 года задержано 247 водителей за вождение в пьяном виде с причинением тяжкого вреда здоровью. В 97 случаях преступления повлекли гибель людей. Всего преступлений зафиксированных в состоянии опьянения с начал года - 1213.
Треть всех преступлений совершены в алкогольном состоянии, 0,6 – под наркотиками.
К бытовому насилию относится 13,8% правонарушений. Из них в 73,1% случаев потерпевшими оказались женщины, в 42,4 % - несовершеннолетние.