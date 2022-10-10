В Свердловской области с начала года преступность снизилась на 4,1%

За 9 месяцев 2022 года в Свердловской области зарегистрировано 39 292 преступлений. Из них 23,8 % являются тяжкими или особо тяжкими. По сравнению с 2021 годом преступлений стало меньше на 4,1%

Особо тяжких преступления зафиксировано на 9,9% меньше аналогичного периода прошлого года. Снизилось количество правонарушений средней тяжести и тяжких – на 4,7% и 9,7% соответственно. Такие цифры приводит пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 35,2% преступлений совершено в общественных местах. В городах региона выявлено 35 143 преступлений (89,4%), на селе – 4 141. От рук преступников погибли 454 человека. 674 гражданам причинен тяжкий вред здоровью. В деревнях Свердловской области с начала года установлено 23,6% погибших от общего числа и 18,8% лиц получивших тяжкий вред. Уменьшилось число киберпреступлений - 21,5% от общего числа (меньше прошлогоднего показателя на 5,4%). В 2048 правонарушениях использовались пластиковые карты. Интернет принес в общую статистику 6500 преступлений. С помощью мобильной связи зафиксировано 3962 нарушений закона. Сетевые технологии использованы в 67,2% преступлений, связанных с наркотиками, а также 71,2% мошенничеств и 10,4% краж, - говорится в сообщении прокуратуры. В 11,4% пострадали пенсионеры, 1,4% преступлений совершено в отношении несовершеннолетних. Число мошенничеств сократилось на 10,4%, грабежей – на 8,2%, разбоев - на 25,6%. По сравнению с прошлым годом на 2,8 % возросло количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Уменьшилось число убийств и покушений на убийство на 21,4%. На 20,1% стало меньше преступлений экономической направленности. Случаи коррупции сократились на 11,3%. За 9 месяцев 2022 года задержано 247 водителей за вождение в пьяном виде с причинением тяжкого вреда здоровью. В 97 случаях преступления повлекли гибель людей. Всего преступлений зафиксированных в состоянии опьянения с начал года - 1213. Треть всех преступлений совершены в алкогольном состоянии, 0,6 – под наркотиками.

К бытовому насилию относится 13,8% правонарушений. Из них в 73,1% случаев потерпевшими оказались женщины, в 42,4 % - несовершеннолетние. Почти вдвое возросло число пострадавших в ДТП детей в Свердловской области Узнать подробнее Читайте также: В Екатеринбурге снизилось число бытовых преступлений Изнасилования и притоны: Абдулкадыров отчитался о раскрытии преступлений в Тагиле Более двух десятков коррупционных преступлений произошло в Нижнем Тагиле за 2021 год