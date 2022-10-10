В Тавде семье погибшего на Украине 21-летнего десантника вручили орден

Юноше был 21 год. Он погиб в конце весны, попав под обстрел. В торжественной церемонии приняли участие военные, чиновники, депутаты, члены Общественной палаты и учащиеся школ, сообщает Информационная служба Тавдинского местного городского отделения СОО РСВА.



Погибший солдат учился в Городищенской средней школе, затем в кадетском классе школы №2 Тавды, а потом в образовательном учреждении села Кошуки.