В Тавде семье погибшего на Украине 21-летнего десантника вручили орден

Юноше был 21 год. Он погиб в конце весны, попав под обстрел. В торжественной церемонии приняли участие военные, чиновники, депутаты, члены Общественной палаты и учащиеся школ, сообщает Информационная служба Тавдинского местного городского отделения СОО РСВА.
Погибший солдат учился в Городищенской средней школе, затем в кадетском классе школы №2 Тавды, а потом в образовательном учреждении села Кошуки.
Парень увлекался легкой атлетикой, участвовал в различных соревнованиях и в юнармейском марафоне. Закончив школу, он поступил Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса. На 2 курсе добровольно отправился в армию. Службу Николай проходил в воздушно-десантных войсках в Иваново. После армии юноша стал контрактником.