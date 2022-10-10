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В Тавде семье погибшего на Украине 21-летнего десантника вручили орден

Сегодня, 12:38
Фото: Информационная служба Тавдинского местного городского отделения СОО РСВА
В администрации Тавдинского городского округа родственникам местного жителя Николая Цвигуна, погибшего в ходе СВО на Украине, вручили госнаграду «Орден Мужества».

Юноше был 21 год. Он погиб в конце весны, попав под обстрел. В торжественной церемонии приняли участие военные, чиновники, депутаты, члены Общественной палаты и учащиеся школ, сообщает Информационная служба Тавдинского местного городского отделения СОО РСВА.

Погибший солдат учился в Городищенской средней школе, затем в кадетском классе школы №2 Тавды, а потом в образовательном учреждении села Кошуки.

Парень увлекался легкой атлетикой, участвовал в различных соревнованиях и в юнармейском марафоне. Закончив школу, он поступил Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса. На 2 курсе добровольно отправился в армию. Службу Николай проходил в воздушно-десантных войсках в Иваново. После армии юноша стал контрактником. 

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