Внезапно скончался бывший замначальника колонии для экс-полицейских Нижнего Тагила

Подполковник внутренней службы умер 8 октября. С января 1995 года по сентябрь 2002 год проходил службу в Таможенных органах РФ. С августа 2003 года по ноябрь 2005 год он служил в Нижнетагильской прокуроре по надзору за соблюдением законов в ИУ. Об этом сообщает ГУФСИН России по Свердловской области.
С 2006 по 2021 годы Владимир Чегодаев проходил службу в уголовно-исполнительной системе России. Также с 2006 года по 2012 год он служил в учебном центре ГУФСИН. В должности заместителя начальника по кадрам и воспитательной работе ИК-13 он проработал с 2012 года по 2021 год.
Мужчина был награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней.
Руководство и коллектив ИК-13 выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Владимир Анатольевич был любящим мужем, отцом, дедом, хорошим, верным другом, отзывчивым сотрудником, - сказали коллеги.