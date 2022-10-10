Внезапно скончался бывший замначальника колонии для экс-полицейских Нижнего Тагила

С 2006 по 2021 годы Владимир Чегодаев проходил службу в уголовно-исполнительной системе России. Также с 2006 года по 2012 год он служил в учебном центре ГУФСИН. В должности заместителя начальника по кадрам и воспитательной работе ИК-13 он проработал с 2012 года по 2021 год.