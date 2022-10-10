Военную подготовку планируется ввести в школах Свердловской области

Старт подготовки планируется с 1-2 класса общеобразовательной школы. С раннего детства юных жителей Свердловской области будут обучать патриотизму, а к 4-5 классу научат держать в руках оружие. С 16 лет планируется ознакомление с военными уставами и строевой подготовкой.