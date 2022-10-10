Военную подготовку планируется ввести в школах Свердловской области

В нынешний момент региональное отделение ДОСААФ проводит переговоры с министерством образования и спорта Свердловской области о формировании спецклассов НВП. Также диалог ведется с инструкторским составом, сообщил глава общественно-государственной организации Владимир Мезенцев в интервью ТАСС.
Военно-патриотические клубы планируют сформировать как «образцово-показательные группы». Для детей будут проводиться занятия по физической подготовке, рукопашному бою, оказанию первой помощи. Также школьников научат пользоваться беспилотниками и квадрокоптерами.
Старт подготовки планируется с 1-2 класса общеобразовательной школы. С раннего детства юных жителей Свердловской области будут обучать патриотизму, а к 4-5 классу научат держать в руках оружие. С 16 лет планируется ознакомление с военными уставами и строевой подготовкой.
Ранее министерство обороны России показало кадры боевого слаживания россиян, призванных по частичной мобилизации. Приехавшие на службу жители Свердловской области проходят специализированную подготовку для участия в специальной военной операции на Украине. Кроме огневой, медицинской подготовки военные проходят психологическую адаптацию.