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Военную подготовку планируется ввести в школах Свердловской области

Сегодня, 05:20
Фото: 1MI
Начальную военную подготовку (НВП) будут преподавать в специализированных классах школ Свердловской области.

В нынешний момент региональное отделение ДОСААФ проводит переговоры с министерством образования и спорта Свердловской области о формировании спецклассов НВП. Также диалог ведется с инструкторским составом, сообщил глава общественно-государственной организации Владимир Мезенцев в интервью ТАСС.

Военно-патриотические клубы планируют сформировать как «образцово-показательные группы». Для детей будут проводиться занятия по физической подготовке, рукопашному бою, оказанию первой помощи. Также школьников научат пользоваться беспилотниками и квадрокоптерами.

Старт подготовки планируется с 1-2 класса общеобразовательной школы. С раннего детства юных жителей Свердловской области будут обучать патриотизму, а к 4-5 классу научат держать в руках оружие. С 16 лет планируется ознакомление с военными уставами и строевой подготовкой.

Ранее министерство обороны России показало кадры боевого слаживания россиян, призванных по частичной мобилизации. Приехавшие на службу жители Свердловской области проходят специализированную подготовку для участия в специальной военной операции на Украине. Кроме огневой, медицинской подготовки военные проходят психологическую адаптацию.

Минобороны РФ показало этап боевого слаживания мобилизованных свердловчан (ВИДЕО)
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#Общество#Свердловская область#Военные#Переговоры#Школьники#Школы#Обучение#Анна Варнакина
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