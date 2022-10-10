За 20 миллиардов рублей превысит бюджет Нижнего Тагила

Профильные специалисты горадминистрации высказали предложение об увеличении доходов бюджета почти на 700 млн рублей. Наибольшая часть – 551,6 млн – трансферты из областного бюджета. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу городского парламента.
Средства потратят на приобретение новых трамваев (520 млн), ремонт Исинского тракта (100 млн), зарплату сотрудников органов местного самоуправления (порядка 35 млн). Ещё 120 млн дотаций нужно будет вернуть в региональную казну – это средства, выделенные для строительства моста через Тагильский пруд.
А еще на 73 млн рублей увеличиваются налоговые доходы. В том числе на 46,7 млн – по акцизам на пиво и нефтепродукты, на 36,3 млн – по земельному налогу, на 10,2 млн – по налогу на патент для бизнеса.
После корректировки доходы бюджета города могут достигнуть 20 млрд 350 млн рублей. Расходы ожидаются на уровне 20 млрд 948 млн рублей. Дефицит составит почти 597,5 млн рублей.