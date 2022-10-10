За 20 миллиардов рублей превысит бюджет Нижнего Тагила

Средства потратят на приобретение новых трамваев (520 млн), ремонт Исинского тракта (100 млн), зарплату сотрудников органов местного самоуправления (порядка 35 млн). Ещё 120 млн дотаций нужно будет вернуть в региональную казну – это средства, выделенные для строительства моста через Тагильский пруд.



А еще на 73 млн рублей увеличиваются налоговые доходы. В том числе на 46,7 млн – по акцизам на пиво и нефтепродукты, на 36,3 млн – по земельному налогу, на 10,2 млн – по налогу на патент для бизнеса.