Житель Екатеринбурга несколько часов истязал девушку в квартире

По словам соседки, девушка кричала «нечеловеческим голосом». Ее крик был слышен во всем доме, а также на улице. Приехавшие правоохранители долго стучали в дверь и пытались уговорит мужчину решит вопрос мирно, но дверь он не открыл. Тогда они решили спиливать дверь. Но в этот момент дебошир сам ее открыл.