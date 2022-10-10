Житель Екатеринбурга несколько часов истязал девушку в квартире

ЧП произошло 8 октября на проспекте Космонавтов, 52. Выбраться из жилья девушка не могла, так как мужчина запер дверь. На место приехали полицейские и представители Росгвардии, пишет Е1.
По словам соседки, девушка кричала «нечеловеческим голосом». Ее крик был слышен во всем доме, а также на улице. Приехавшие правоохранители долго стучали в дверь и пытались уговорит мужчину решит вопрос мирно, но дверь он не открыл. Тогда они решили спиливать дверь. Но в этот момент дебошир сам ее открыл.
Девушку вывели из комнаты и увезли. Ей было очень плохо, — рассказали соседи.
Соседи остались довольны работой правоохранителей. По их словам, они разговаривали с дебоширом через закрытую дверь 40 минут.