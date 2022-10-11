42-летняя женщина пропала в Верхней Пышме

В ориентировке пропавшей сообщается, что её рост составляет 1 метр 70 сантиметров, глаза карие, волосы чёрные. На момент пропажи женщина могла быть одета в дублёнку светло-коричневого цвета, брюки, белую спортивную обувь и тёмную шапку.
Добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» подметили, что Марине Рыбиной может понадобиться помощь медицинских работников. Находиться она может в Верхней Пышме или в других городах Свердловской области. Особых примет у пропавшей нет.
Всем, кто что-либо знает о судьбе пострадавшей или владеет информацией о её местонахождении, необходимо оповестить волонтёров или полицейских: 8 800 700-54-52 или 112.