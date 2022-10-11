Административное здание возвели на мусоросортировочном комплексе под Краснотурьинском

В новом административно-бытовом здании, расположенном рядом с будущим мусоросортировочным комплексом, будут находиться офисы, диспетчерский пункт, а также помещения для нужд сотрудников. В дальнейшем здесь появятся столовые, санитарные и душевые комнаты. Рядом с корпусом заработает мастерская по ремонту спецтехники.