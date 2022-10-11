Административное здание возвели на мусоросортировочном комплексе под Краснотурьинском

В новом административно-бытовом здании, расположенном рядом с будущим мусоросортировочным комплексом, будут находиться офисы, диспетчерский пункт, а также помещения для нужд сотрудников. В дальнейшем здесь появятся столовые, санитарные и душевые комнаты. Рядом с корпусом заработает мастерская по ремонту спецтехники.
Административное здание возвели из модулей полной заводской готовности. Эта технология позволила подрядной организации построить корпуса оперативно, а также сократить расходы. На месте МКТ строители собрали блоки с готовым техоборудованием, автоматикой, системами отопления, вентиляции и сигнализации. Изготовил конструкции Курганский завод.
В данный момент в здании ведется монтаж систем водоснабжения и электричества. Впереди установка кровли участка разгрузки ТКО, бетонирование стен корпуса компостирования и пуско-наладочные работы. Запуск комплекса в эксплуатацию запланирован на 2023 год, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Напомним, новый мусоросортировочный комплекс возводят в Краснотурьинске, в километре от действующего полигона, куда свозят отходы из Серова, Новой Ляли, Карпинска, Североуральска, Ивделя, Пелыма, Гари и Верхотурья. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец этого года. Мощность завода составит 129 тысяч тонн ТКО в год.