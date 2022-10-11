TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Буцаев рассказал о созданном РЭО VR-туре для изучения мусорных полигонов

12 октября, 00:38
Публично-правовая компания “Российский экологический оператор” (РЭО) запустила уникальный VR-тур для исследования мусорных полигонов.

Возглавляющий ППК “РЭО” Денис Буцаев рассказал, что специалисты компании разработали VR-тур для того, чтобы с его помощью можно было “посетить” территорию размещения отходов. Созданный оператором VR-тур на объекте размещения является первым реализованным с привлечением беспилотников. Данная разработка направлена на формирование Экономики замкнутого цикла в России".

Как сообщает 360tv.ru, в перспективе для его доработки и расширения функционала могут использоваться обучающие элементы. Так, очки виртуальной реальности могут быть использованы для диагностики нарушений. Пока компания создала два таких VR-тура – на полигон “Славное” в Тверской области и комплекс по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов Тамбовского района в Тамбовской области.

Заместитель генерального директора компании по цифровизации Алексей Буров подчеркнул, что на этапе разработки VR-тура необходимо провести облет полигона, используя дрон. В ходе такого облета беспилотник делает ряд снимков, включая и панорамы местности под углом в 360 градусов. Для создания полноценного VR-тура необходимо снять пять панорам. Помимо этого, в тур закладывается инфографика с наиболее важными параметрами объекта.

Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".

Подпишитесь
Торговля женщинами и пароходами. «Бесприданница» в Тагиле о цинизме золотой молодежи
12 ноября, 18:38
ГИБДД предупреждает о гололеде, мокром снеге и минусовых температурах в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:44
Сауна с тремя детьми загорелась в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:51
Домофон vs дежурство: родители учеников возмущены сбором денег в школе Нижнего Тагила
11 ноября, 09:27
На фасаде ГДДЮТ в Нижнем Тагиле появилась новая вывеска
Вчера, 19:01
«Кричал что-то про Украину»: пьяный парень устроил дебош в ТРЦ Каменска-Уральского
Вчера, 10:53