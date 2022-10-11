Буцаев рассказал о созданном РЭО VR-туре для изучения мусорных полигонов

Как сообщает 360tv.ru, в перспективе для его доработки и расширения функционала могут использоваться обучающие элементы. Так, очки виртуальной реальности могут быть использованы для диагностики нарушений. Пока компания создала два таких VR-тура – на полигон “Славное” в Тверской области и комплекс по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов Тамбовского района в Тамбовской области.