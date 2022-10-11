Директор МУПа погасил долги на 1,5 млн рублей на предприятии в Тугулыме

Сделал это работодатель после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Речь идет о МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и автомобильного транспорта Тугулымского городского округа». В ходе проверки надзорного органа было установлено, что за июль 2022 года 67 работникам не выплатили зарплаты.
В результате директору муниципального предприятия внесли представление и возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (частичная невыплата зарплаты).
К настоящему моменту все сотрудники получили задержанные зарплаты.