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Директор МУПа погасил долги на 1,5 млн рублей на предприятии в Тугулыме

Сегодня, 14:09
Фото: 1MI
В Тугулыме глава предприятия погасил долги перед сотрудниками на сумму более 1,5 млн рублей.

Сделал это работодатель после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Речь идет о МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства и автомобильного транспорта Тугулымского городского округа». В ходе проверки надзорного органа было установлено, что за июль 2022 года 67 работникам не выплатили зарплаты.

В результате директору муниципального предприятия внесли представление и возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (частичная невыплата зарплаты).

К настоящему моменту все сотрудники получили задержанные зарплаты.

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#Происшествия#Новости УрФО#Зарплата#Долги#Предприятие#Работники#Елена Озерова
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