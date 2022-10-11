Два боксера из Нижнего Тагила стали призерами Всероссийских соревнований

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Спутник» Андрей Лужин стал лучшим в весовой категории свыше 92 килограмм. Золотая медаль досталась тагильчанину за победу в трех боях. Выступавший в этой же категории Марк Десятов занял 9-е место, сообщили в СШОР «Спутник».
Степан Власов получил «бронзу» в весовой категории до 92 килограмм. Боксер победил в четвертьфинале и уступил в бою за выход в финал.
Всероссийские соревнования по боксу Российского физкультурного-спортивного общества «Спартак» прошли в Тольятти с 1 по 7 октября 2022 года. На ринге спорткомплекса «Олимп» выступили 185 спортсменов в возрасте 16-17 лет из 28 регионов Российской Федерации.