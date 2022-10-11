Два боксера из Нижнего Тагила стали призерами Всероссийских соревнований

Всероссийские соревнования по боксу Российского физкультурного-спортивного общества «Спартак» прошли в Тольятти с 1 по 7 октября 2022 года. На ринге спорткомплекса «Олимп» выступили 185 спортсменов в возрасте 16-17 лет из 28 регионов Российской Федерации.