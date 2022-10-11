TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Два боксера из Нижнего Тагила стали призерами Всероссийских соревнований

Сегодня, 14:12
Фото: спортивная школа олимпийского резерва "Спутник"
Боксеры Нижнего Тагила завоевали два подиума в Тольятти. С 1 по 7 октября в Автограде проходили Всероссийские соревнования общества «Спартак».

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Спутник» Андрей Лужин стал лучшим в весовой категории свыше 92 килограмм. Золотая медаль досталась тагильчанину за победу в трех боях. Выступавший в этой же категории Марк Десятов занял 9-е место, сообщили в СШОР «Спутник».

Степан Власов получил «бронзу» в весовой категории до 92 килограмм. Боксер победил в четвертьфинале и уступил в бою за выход в финал.

Всероссийские соревнования по боксу Российского физкультурного-спортивного общества «Спартак» прошли в Тольятти с 1 по 7 октября 2022 года. На ринге спорткомплекса «Олимп» выступили 185 спортсменов в возрасте 16-17 лет из 28 регионов Российской Федерации.

Чемпионкой мира по тайскому боксу стала 14-летняя спортсменка из Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильчанка Ольга Пискунова выступит на чемпионате России по боксуНовый центр для занятий боксом появится в Нижнем ТагилеТагильские спортсмены завоевали 7 медалей на областном Первенстве по боксу
#Федор Быстров#Нижний Тагил#Бокс#Спортшкола#Спартак
Подпишитесь
Ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле начнется в середине октября
Сегодня, 15:21
В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию
Сегодня, 10:58
«Нас берут в окружение»: погибший на СВО десантник из-под Тагила оставил сообщение
Сегодня, 10:40
В Нижнем Тагиле не отменят празднование Нового года
Вчера, 14:39
Узбекистан вместо Европы и горы вместо моря. Как в этом году отдыхали свердловчане
Вчера, 10:19
В Нижнем Тагиле женщина погибла после падения из окна
Сегодня, 11:18