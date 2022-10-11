Коронавирусные ограничения вернули власти Первоуральска

Коронавирусные ограничения введены в Первоуральске (Свердловская область). Распоряжение об этом подписал ситименеджер Первоуральска Игорь Кобец. Горожанам запрещено участие в мероприятиях более 50 человек.
Ограничения действуют в Первоуральске до «особого распоряжения». В социальных сетях жители города возмущаются и задают вопросы про ограничения в общественном транспорте.
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова ранее сообщила, что пик заболеваемости ковидом в России уже пройден и нет необходимости для введения дополнительных ограничений.
В Свердловской области все ограничения, связанные с эпидемиологической защитой, были отменены с 10 марта 2022 года.