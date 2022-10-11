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Коронавирусные ограничения вернули власти Первоуральска

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI
Администрация Первоуральска вернула запрет на проведение массовых мероприятий. Коронавирусные ограничения действуют с 3 октября до особого распоряжения.

Коронавирусные ограничения введены в Первоуральске (Свердловская область). Распоряжение об этом подписал ситименеджер Первоуральска Игорь Кобец. Горожанам запрещено участие в мероприятиях более 50 человек.

Ограничения действуют в Первоуральске до «особого распоряжения». В социальных сетях жители города возмущаются и задают вопросы про ограничения в общественном транспорте.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова ранее сообщила, что пик заболеваемости ковидом в России уже пройден и нет необходимости для введения дополнительных ограничений.

В Свердловской области все ограничения, связанные с эпидемиологической защитой, были отменены с 10 марта 2022 года.

Роспотребнадзор: Необходимости для дополнительных ограничений из-за ковида нет
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#Федор Быстров#Общество#Коронавирус#Вирус#Эпидемия#Запрет
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