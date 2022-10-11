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На 100% выросло количество ДТП с участием водителей без прав в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:02
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле на 100% возросло число аварий с участием водителей, изначально не имеющих права, либо лишенных их, в том числе за пьяную езду. Из-за пьяных водителей с начала года произошло 17 ДТП, в результате которых два человека погибли, а 23 получили травмы.

В Нижнем Тагиле на 100% отмечен рост дорожных происшествий, когда за рулем автомобиля находился водитель без водительского удостоверения, либо человек, которого по суду лишили прав.  

Для профилактики подобных происшествий в период с 7 по 9 октября сотрудники ГАИ вышли на профилактические рейды на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

Всего было выявлено 127 нарушений. Например, два водителя управляли автомобилем, находясь в пьяном состоянии. А еще два человека находились за рулем, не имея водительских прав. На всех нарушителей составили протоколы. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Также сотрудники ГАИ отметили, что недавно вечером на перекрестке улиц Мира – Циолковского, 19–летний водитель иномарки, который ехал без прав и в нетрезвом состоянии, совершил наезд на стоящий автомобиль Lada, которая из-за столкновения врезалась в Reno. В результате два человека травмировались.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Аварии#ДТП#Автомобиль#Права#Удостоверение#Нижний Тагил
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