На 100% выросло количество ДТП с участием водителей без прав в Нижнем Тагиле

Для профилактики подобных происшествий в период с 7 по 9 октября сотрудники ГАИ вышли на профилактические рейды на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.



Всего было выявлено 127 нарушений. Например, два водителя управляли автомобилем, находясь в пьяном состоянии. А еще два человека находились за рулем, не имея водительских прав. На всех нарушителей составили протоколы. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».