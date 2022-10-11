На Урале мать найденного обезглавленным юноши опровергла версию суицида

ЧП случилось в деревне Большое Седельниково под Екатеринбургом. Тело юноши с отрезанной головой нашли 17 сентября рядом с ж/д путями. Мать погибшего не верит в то, что парень мог самостоятельно свести счеты с жизнью, пишет Е1.
По ее словам, все близкие люди в шоке от того, что случилось. По словам мамы погибшего, молодой человек успешно учился и работал. Он получал пенсию по потере кормильца, копил деньги на покупку автомобиля.
Дима (так зовут погибшего) работал монтажником в «Экспо». В феврале этого года мама купила сыну жилье. После гибели молодого человека, его друзья просмотрели его страницы в соцсетях и не нашли там ничего подозрительного.
О том, как именно произошла трагедия, матери до сих не сообщили. Официальных сведений от правоохранительных органов она еще не получала.