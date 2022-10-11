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На Урале мать найденного обезглавленным юноши опровергла версию суицида

Сегодня, 12:27
Фото: 1MI
Мать 19-летнего юноши, которому поездом отрезало голову под Екатеринбургом, опровергла версию о самоубийстве сына.

ЧП случилось в деревне Большое Седельниково под Екатеринбургом. Тело юноши с отрезанной головой нашли 17 сентября рядом с ж/д путями. Мать погибшего не верит в то, что парень мог самостоятельно свести счеты с жизнью, пишет Е1.

По ее словам, все близкие люди в шоке от того, что случилось. По словам мамы погибшего, молодой человек успешно учился и работал. Он получал пенсию по потере кормильца, копил деньги на покупку автомобиля.

Дима (так зовут погибшего) работал монтажником в «Экспо». В феврале этого года мама купила сыну жилье. После гибели молодого человека, его друзья просмотрели его страницы в соцсетях и не нашли там ничего подозрительного.

О том, как именно произошла трагедия, матери до сих не сообщили. Официальных сведений от правоохранительных органов она еще не получала.

Тело молодого человека с отрезанной головой найдено на ж/д путях в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Поезд#Мать#Погиб#Сын#Смерть
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