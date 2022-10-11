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На Урале пара сыграла свадьбу прямо на военном полигоне

Сегодня, 17:42
Фото: 1MI
Дмитрий и Карина решили сыграть свадьбу летом 2023 года. Однако молодой человек получил повестку по частичной мобилизации и свадьбу отметили на военном полигоне в Тюмени.

Молодые люди провели брачный обряд на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала Прошлякова, пишет Е1. На территории училища расположен военный полигон по подготовке мобилизованных.

В окружении нас были военные, близкие, играл оркестр. Когда Дима вернется домой мы обязательно сыграем свадьбу, соберем всех близких и родных, - сказала Карина.

После церемонии молодых отпустили в город. Потом Дмитрий вернулся в казарму. 

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В минобороны страны отметили, что из запаса будут призваны 300 тысяч военнослужащих, имеющих боевой опыт.

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