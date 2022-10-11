В три часа ночи Максим отправил бывшей жене, Диане Кириковой, сообщение. В нём рассказал, что группу военных берут в окружение недружественные войска. Попросил беречь себя и детей.
Дальше, со слов девушки, муж продолжал оставаться на связи, но в один момент пропал. До официального уведомления и Диана, и жители посёлка Горноуральского продолжали надеяться на то, что Максим жив.
Позвони и скажи, что это не правда… — просит Диана.
Позже пришло подтверждение: скончался. Об этом сообщила администрация посёлка Горноуральский.
У Максима Кирикова осталось двое детей — «две точные копии», пишет его бывшая жена. Диана обещает их беречь — так, как завещал муж в последнем сообщении.
Я была ему уже бывшей женой, мы были в разводе, но несмотря ни на что мне безумно жалко Максима, он отец моих детей. Как бы ни было, он оставил мне наших деток, они его очень сильно любят. Максим часто работал вахтами, детки всегда очень ждали его возвращения. <...> И хоть мы в разводе, фамилия у меня осталась его и у деток, мы будем с гордостью носить её, - сообщила TagilCity.ru Диана Кирикова.
Прощание с погибшим на Украине десантником из-под Нижнего Тагила состоится 13-го октября в Центре культуры посёлка Горноуральский. Время — 12:00.
Многие жители ГО, узнав о гибели друга, брата, знакомого и товарища, стали делиться воспоминаниями о Максиме.
Какой душевный, веселый, жизнерадостный был парень, душа компании… общительный, умел жить… и на тебе такая неприятная новость. Максиму вечная память, — пишет Лариса Ф. в сообществе «Подслушано ПГТ. Горноуральский -Лая.»
Бывшая жена Максима Кирикова рассказала TagilCity.ru о том, какими личностными качествами обладал её погибший на СВО близкий человек.
Максим был очень хорошим человеком, всегда жизнерадостный, играл в футбол, участвовал в разных сборах связанных с ВДВ. Он очень хороший друг, его знало очень большое количество людей. Не знаю даже, какие ещё подобрать слова, он был очень хороший человек! — Диана Кирикова.
Односельчане пообещали отомстить за гибель десантника.
Слов нет. Я добровольцем через три дня. Евстюниха. Мы отомстим, — сообщает Андрей К.
Максим Кириков с 2011 года служил в воздушно-десантных войсках. В 2022 году заключил контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил РФ. После объявления частичной мобилизации десантник из-под Нижнего Тагила отправился на СВО, так как имел военную-учетную специальность, и погиб. Отправка прошла 26-го сентября из военкомата Нижнего Тагила.
Ранее на территории СВО скончался омоновец из Екатеринбурга. Выполнять боевые задачи на территории Украины мужчина поехал в марте 2022-го года.