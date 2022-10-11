Максим Кириков с 2011 года служил в воздушно-десантных войсках. В 2022 году заключил контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил РФ. После объявления частичной мобилизации десантник из-под Нижнего Тагила отправился на СВО, так как имел военную-учетную специальность, и погиб. Отправка прошла 26-го сентября из военкомата Нижнего Тагила.