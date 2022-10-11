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НКО Нижнего Тагила получат 2 миллиона рублей грантов на проекты

Сегодня, 11:57
Фото: 1MI
Администрация Нижнего Тагила анонсировала конкурс на получение субсидий из средств местного бюджета социально ориентированными некоммерческими организациями.

Конкурс будет проведен в период с 13 октября по 18 ноября. Об этом сообщается в постановлении администрации города. Всего для предоставления субсидий из бюджета города выделено два миллиона рублей.

Согласно документу, в конкурсе могут участвовать учреждения (специально ориентированные некоммерческие организации), которые специализируются на:

  • поддержке граждан,
  • занимаются охраной окружающей среды и животных,
  • оказывают бесплатную юридическую помощь, 
  • занимаются благотворительностью,
  • профсоюзы,
  • потребительские кооперативы и многие другие. 

Не могут участвовать в конкурсе:

  • адвокатские конторы,
  • политические партии,
  • религиозные объединения,
  • микрофинансовые организации,
  • нотариальные палаты и ряд других компаний.

Согласно документу, максимальный размер субсидии не может превышать 500 тысяч
рублей. А минимальный составляет менее 50 тысяч рублей.

Подать заявки на участие можно до 11 ноября, конкурсная комиссия рассмотрит их до 15 ноября. Победителей объявят 18 ноября. Заявку на участие можно подать по адресу: город Нижний Тагил, Пархоменко, 1а, кабинет 407, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00.  

Отмечается, что в состав конкурсной комиссии входят: мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев (председатель комиссии), Горячкин Владислав - заместитель главы города и председателя комиссии, Додор Татьяна (главный специалист отдела по взаимодействию с НКО), а также ряд других членов жюри.

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#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Эксклюзив#Конкурс#Субсидии#Администрация#Деньги
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