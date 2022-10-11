НКО Нижнего Тагила получат 2 миллиона рублей грантов на проекты

Конкурс будет проведен в период с 13 октября по 18 ноября. Об этом сообщается в постановлении администрации города. Всего для предоставления субсидий из бюджета города выделено два миллиона рублей.
Согласно документу, в конкурсе могут участвовать учреждения (специально ориентированные некоммерческие организации), которые специализируются на:
Не могут участвовать в конкурсе:
Согласно документу, максимальный размер субсидии не может превышать 500 тысяч
рублей. А минимальный составляет менее 50 тысяч рублей.
Подать заявки на участие можно до 11 ноября, конкурсная комиссия рассмотрит их до 15 ноября. Победителей объявят 18 ноября. Заявку на участие можно подать по адресу: город Нижний Тагил, Пархоменко, 1а, кабинет 407, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00.
Отмечается, что в состав конкурсной комиссии входят: мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев (председатель комиссии), Горячкин Владислав - заместитель главы города и председателя комиссии, Додор Татьяна (главный специалист отдела по взаимодействию с НКО), а также ряд других членов жюри.