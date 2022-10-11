НКО Нижнего Тагила получат 2 миллиона рублей грантов на проекты

Подать заявки на участие можно до 11 ноября, конкурсная комиссия рассмотрит их до 15 ноября. Победителей объявят 18 ноября. Заявку на участие можно подать по адресу: город Нижний Тагил, Пархоменко, 1а, кабинет 407, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00.