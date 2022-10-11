Под Нижним Тагилом три Олега пытались взорвать банкомат в «Магните»

Полицейские задержали трёх жителей Среднего Урала за попытку подрыва устройства, выдающего наличные деньги. Ночью злоумышленники, лица которых прикрывали медицинские маски, пробрались на территорию магазина. Они взломали дверь и постарались похитить более миллиона рублей из банкомата.
Для того, чтобы «сорвать солидный куш», преступники принесли с собой баллон пропана. Подозреваемые подготовились к взрыву, закрыли уши руками и спрятались, но подрыв по какой-то причине не произошел.
После того, как Олеги поняли, что подрыв не удался, они сбежали с места преступления, но оставили массу вещественных доказательств. С их помощью сыщики смогли выйти на след, а после — задержать мужчин. Задержание производили оперативники ОП №21 Нижнего Тагила и сотрудники уголовного розыска регионального ГУ МВД.
Поймали грабителей-неудачников в Среднеуральске. Выяснилось, что все три Олега работали на стройке в областном центре. Двое из них зарегистрированы в Реже, ещё один — в Челябинске. Оказалось, что члены преступной группировки были ранее судимы по множеству уголовных статей, а также отбывали наказание в местах лишения свободы. Их обвиняют по ч.4 ст. 158 УК РФ — покушение в особо крупном размере. Наказание предусматривает до 10 лет тюремного заключения.
Также следователи проверят, не совершили ли Олеги какие-то другие преступления на территории региона, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.