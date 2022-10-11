Под Нижним Тагилом три Олега пытались взорвать банкомат в «Магните»

Поймали грабителей-неудачников в Среднеуральске. Выяснилось, что все три Олега работали на стройке в областном центре. Двое из них зарегистрированы в Реже, ещё один — в Челябинске. Оказалось, что члены преступной группировки были ранее судимы по множеству уголовных статей, а также отбывали наказание в местах лишения свободы. Их обвиняют по ч.4 ст. 158 УК РФ — покушение в особо крупном размере. Наказание предусматривает до 10 лет тюремного заключения.