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Под Нижним Тагилом три Олега пытались взорвать банкомат в «Магните»

Сегодня, 08:43
Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Под Нижним Тагилом три грабителя пытались взорвать банкомат в «Магните»

Три грабителя с одинаковым именем Олег пытались подорвать банкомат, который стоит в магазине «Магнит» в посёлке Горноуральский под Нижним Тагилом. Попытка совершить преступление обернулась неудачей.

Полицейские задержали трёх жителей Среднего Урала за попытку подрыва устройства, выдающего наличные деньги. Ночью злоумышленники, лица которых прикрывали медицинские маски, пробрались на территорию магазина. Они взломали дверь и постарались похитить более миллиона рублей из банкомата.

Для того, чтобы «сорвать солидный куш», преступники принесли с собой баллон пропана. Подозреваемые подготовились к взрыву, закрыли уши руками и спрятались, но подрыв по какой-то причине не произошел.

После того, как Олеги поняли, что подрыв не удался, они сбежали с места преступления, но оставили массу вещественных доказательств. С их помощью сыщики смогли выйти на след, а после — задержать мужчин. Задержание производили оперативники ОП №21 Нижнего Тагила и сотрудники уголовного розыска регионального ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Поймали грабителей-неудачников в Среднеуральске. Выяснилось, что все три Олега работали на стройке в областном центре. Двое из них зарегистрированы в Реже, ещё один — в Челябинске. Оказалось, что члены преступной группировки были ранее судимы по множеству уголовных статей, а также отбывали наказание в местах лишения свободы. Их обвиняют по ч.4 ст. 158 УК РФ — покушение в особо крупном размере. Наказание предусматривает до 10 лет тюремного заключения.

Также следователи проверят, не совершили ли Олеги какие-то другие преступления на территории региона, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

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