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Погибшего на СВО десантника из Тагила похоронят на Аллее Славы, а НКО получат гранты

Сегодня, 14:37
Фото: 1MI
Погибшего на СВО десантника из Нижнего Тагила похоронят на Аллее Славы, а НКО получат 2 млн грантов. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 11 октября.

В Демидовской поликлинике в Нижнем Тагиле в ближайшее время начнется благоустройство. Подрядчик на ремонт здания найден, работы запланированы, а медики переезжают в другие кабинеты.

Ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле начнется в середине октября
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Погибшего на Украине десантника Максима Кирикова похоронят на Аллее Славы по улице Рогожина в Нижнем Тагиле. О том, будет ли ему присвоено высшее звание Героя Российской Федерации, станет известно позднее.

Погибшего на Украине десантника похоронят на Аллее Славы в Нижнем Тагиле
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Администрация Нижнего Тагила анонсировала конкурс на получение субсидий из средств местного бюджета социально ориентированными некоммерческими организациями. Конкурс будет проведен в период с 13 октября по 18 ноября. Субсидии составят от 50 до 500 тысяч рублей на организацию.

НКО Нижнего Тагила получат 2 миллиона рублей грантов на проекты
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В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию. Это учителя школ №36, №44, №55 и №71. При этом учебный процесс в школах не будет нарушен.

В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила погибла жительница дома по улице Бобкова. В минувшие выходные она выпала из окна многоэтажки, ее нашла гулявшая с собакой соседка.

В Нижнем Тагиле женщина погибла после падения из окна
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Ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле начнется в середине октября
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В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию
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