Погибшего на СВО десантника из Тагила похоронят на Аллее Славы, а НКО получат гранты

В Демидовской поликлинике в Нижнем Тагиле в ближайшее время начнется благоустройство. Подрядчик на ремонт здания найден, работы запланированы, а медики переезжают в другие кабинеты.
Погибшего на Украине десантника Максима Кирикова похоронят на Аллее Славы по улице Рогожина в Нижнем Тагиле. О том, будет ли ему присвоено высшее звание Героя Российской Федерации, станет известно позднее.
Администрация Нижнего Тагила анонсировала конкурс на получение субсидий из средств местного бюджета социально ориентированными некоммерческими организациями. Конкурс будет проведен в период с 13 октября по 18 ноября. Субсидии составят от 50 до 500 тысяч рублей на организацию.
В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию. Это учителя школ №36, №44, №55 и №71. При этом учебный процесс в школах не будет нарушен.
В Дзержинском районе Нижнего Тагила погибла жительница дома по улице Бобкова. В минувшие выходные она выпала из окна многоэтажки, ее нашла гулявшая с собакой соседка.