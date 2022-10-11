Погибшего на СВО десантника из Тагила похоронят на Аллее Славы, а НКО получат гранты

Администрация Нижнего Тагила анонсировала конкурс на получение субсидий из средств местного бюджета социально ориентированными некоммерческими организациями. Конкурс будет проведен в период с 13 октября по 18 ноября. Субсидии составят от 50 до 500 тысяч рублей на организацию.