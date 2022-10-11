Двухэтажное каменное здание с четырьмя флигелями в стиле ампир, где сейчас расположена Демидовская поликлиника, было построено в Нижнем Тагиле в 1825 году Николаем Демидовым. На сегодняшний день оно является памятником архитектуры. Но почти за 200 лет здание заметно пришло в упадок.
Фасад поликлиники облуплен, старая краска потемнела от времени. И со стороны здание может даже показаться заброшенным. Во дворе стоит неработающий фонтан, а уличные фонари разбиты.
Внутри поликлиника напоминает медучреждение еще советских времен. Старые окна и двери, на деревянном полу — местами протершийся линолеум, мебель выглядит непрезентабельно, а на стенах с потрескавшийся штукатуркой — открытые коммуникации.
Главная лестница, ведущая на второй этаж, до сих пор смотрится атмосферно, но рисунок-панно напротив нее уже заметно облупился. Еще одна меленькая винтовая лестница из металла и вовсе закрыта для прохода.
Пока единственным местом в поликлинике, где был в недавнем времени сделан ремонт, является регистратура с ее пластиковыми перегородкам и новыми окнами.
В конце сентября этого года определился подрядчик, который будет заниматься реставрацией здания поликлиники в Нижнем Тагиле. Это екатеринбургская компания «Инвестпром». Сумма контракта составила 89,5 млн рублей.
Подрядчику предстоит заменить кровлю, водостоки, окна, все коммуникации, восстановить бетонную отмостку, отремонтировать кабинеты и усилить перекрытия на втором этаже, а также провести видеонаблюдение и новую пожарную сигнализацию.
Помимо этого в проекте есть и реставрационные работы фасада. Рабочие воссоздадут элементы карнизов, лепнины и облицовки. Также будут восстановлены фамильный герб рода Демидовых и историческое панно.
Лицензия подрядной организации включает в себя работу с памятниками архитектуры, у специалистов имеется соответствующий опыт. Здание, которое действительно очень красиво, будет не только бережно отреставрировано, но и приведено в соответствие всем современным требованиям медицины, — рассказал главный врач Демидовской больницы в Нижнем Тагиле Сергей Овсянников.
На сегодняшний день сотрудники поликлиники занимаются временным переездом в другие кабинеты. Это займет время до 14 октября, а с 12 октября уже начнут завозить ограждения для ремонтных работ, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе Демидовской больницы.
Также строители проводят осмотр здания. На днях изучили кровлю, — сообщили в пресс-службе.
Медицинская помощь пациентам Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле на время ремонта будет оказываться в следующих структурных подразделениях:
1. Эндокринологический диспансер (ул. Октябрьской революции, 21):
• Приемы врачей — гематологов (Павлова Л.Г., Калюжная Е.С.).
• Прием врача-уролога (Чижов И.Ф.).
• Прием врача-хирурга (специалисты по графику).
2. Северный флигель (здание дневного стационара, ул. Горошникова, 37, литер Б):
• Процедурный кабинет (забор крови, внутривенные и внутримышечные инъекции).
• Кабинет медицинской профилактики (вакцинация, диспансеризация).
• Смотровой кабинет (акушерка).
• ЭКГ, УЗИ внутренних органов, щитовидной железы.
• Прием врача-уролога ЭДУК (Самойленко В.В.), ТРУЗИ.
• Онкологический кабинет.
• Доврачебный кабинет, выписка льготных рецептов (Зыкова Е.Г.), центральная врачебная комиссия.
• Прием врача-кардиолога (Щербань Д. Р.).
• Прием специалистов центра ХСН (Райхерт Е.Н., Калинина В.Е.).
• Прием врача — оториноларинголога (Стаканчикова Н.В.).
• Прием офтальмолога (Софронова С. В.).
• Прием врача-травматолога.
• Кабинет по приему пациентов с ОРВИ (вход с торца).
3. Южный флигель (здание физиотерапевтического отделения, ул. Горошникова, 37, литер Т):
• Регистратура.
• Приемы специалистов участковой службы.
• Забор биоматериала за выявление РНК к коронавирусу SARS-nCOV перед оперативным лечением.
4. Филиал поликлиники в поселке Старатель (ул.Курортная, 18):
• Центр амбулаторной онкологической помощи (дневной стационар, химиотерапия).
• Прием врача-гастроэнтеролога (Пантеева И.Ю., Яковлева А.В.).
• Прием врача-ревматолога (Градецкая К.О.).
Переезд будет проходить постепенно, поэтому в Демидовской ГБ пациентам советуют уточнять актуальную информацию по телефонам регистратуры 41-97-57, 41-16-93, 42-31-35 (старший администратор).