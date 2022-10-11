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Ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле начнется в середине октября

Сегодня, 10:21
Фото: TagilCity.ru
Демидовская поликлиника в Нижнем Тагиле начнет преображаться в скором времени. Подрядчик на ремонт здания найден, работы запланированы, а медики переезжают в другие кабинеты, ведь прием пациентов не прекратится. Журналист TagilCity.ru побывали на месте и узнали, как поликлиника готовится к ремонту.

Как выглядит Демидовская поликлиника сейчас

Двухэтажное каменное здание с четырьмя флигелями в стиле ампир, где сейчас расположена Демидовская поликлиника, было построено в Нижнем Тагиле в 1825 году Николаем Демидовым. На сегодняшний день оно является памятником архитектуры. Но почти за 200 лет здание заметно пришло в упадок.

Фасад поликлиники облуплен, старая краска потемнела от времени. И со стороны здание может даже показаться заброшенным. Во дворе стоит неработающий фонтан, а уличные фонари разбиты.

Фасад Демидовской поликлиникиФасад Демидовской поликлиники
Фасад Демидовской поликлиникиФасад Демидовской поликлиники
Двор Демидовской поликлиникиДвор Демидовской поликлиники
Двор Демидовской поликлиникиДвор Демидовской поликлиники
Двор Демидовской поликлиникиДвор Демидовской поликлиники
Двор Демидовской поликлиникиДвор Демидовской поликлиники
Фасад Демидовской поликлиники
Фото: TagilCity.ru

Внутри поликлиника напоминает медучреждение еще советских времен. Старые окна и двери, на деревянном полу — местами протершийся линолеум, мебель выглядит непрезентабельно, а на стенах с потрескавшийся штукатуркой — открытые коммуникации.

Коридор в Демидовской поликлиникеКоридор в Демидовской поликлинике
Стены в в Демидовской поликлиникеСтены в в Демидовской поликлинике
Кабинет врача в Демидовской поликлиникеКабинет врача в Демидовской поликлинике
Коридор в Демидовской поликлиникеКоридор в Демидовской поликлинике
Гардероб в в Демидовской поликлиникеГардероб в в Демидовской поликлинике
Музей в Демидовской поликлиникеМузей в Демидовской поликлинике
Окна в Демидовской поликлиникеОкна в Демидовской поликлинике
Коридор в Демидовской поликлинике
Фото: TagilCity.ru

Главная лестница, ведущая на второй этаж, до сих пор смотрится атмосферно, но рисунок-панно напротив нее уже заметно облупился. Еще одна меленькая винтовая лестница из металла и вовсе закрыта для прохода.

Главная лестница в Демидовской поликлиникеГлавная лестница в Демидовской поликлинике
Панно в Демидовской поликлиникеПанно в Демидовской поликлинике
Главная лестница в Демидовской поликлиникеГлавная лестница в Демидовской поликлинике
Винтовая лестница в Демидовской поликлиникеВинтовая лестница в Демидовской поликлинике
Главная лестница в Демидовской поликлинике
Фото: TagilCity.ru

Пока единственным местом в поликлинике, где был в недавнем времени сделан ремонт, является регистратура с ее пластиковыми перегородкам и новыми окнами. 

Что будет после ремонта в Демидовской поликлинике

В конце сентября этого года определился подрядчик, который будет заниматься реставрацией здания поликлиники в Нижнем Тагиле. Это екатеринбургская компания «Инвестпром». Сумма контракта составила 89,5 млн рублей.

Подрядчику предстоит заменить кровлю, водостоки, окна, все коммуникации, восстановить бетонную отмостку, отремонтировать кабинеты и усилить перекрытия на втором этаже, а также провести видеонаблюдение и новую пожарную сигнализацию.

Помимо этого в проекте есть и реставрационные работы фасада. Рабочие воссоздадут элементы карнизов, лепнины и облицовки. Также будут восстановлены фамильный герб рода Демидовых и историческое панно.

Лицензия подрядной организации включает в себя работу с памятниками архитектуры, у специалистов имеется соответствующий опыт. Здание, которое действительно очень красиво, будет не только бережно отреставрировано, но и приведено в соответствие всем современным требованиям медицины, — рассказал главный врач Демидовской больницы в Нижнем Тагиле Сергей Овсянников.

На сегодняшний день сотрудники поликлиники занимаются временным переездом в другие кабинеты. Это займет время до 14 октября, а с 12 октября уже начнут завозить ограждения для ремонтных работ, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе Демидовской больницы.

Также строители проводят осмотр здания. На днях изучили кровлю, — сообщили в пресс-службе.

Куда переедут медики Демидовской поликлиники

Медицинская помощь пациентам Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле на время ремонта будет оказываться в следующих структурных подразделениях:

1. Эндокринологический диспансер (ул. Октябрьской революции, 21):
• Приемы врачей — гематологов (Павлова Л.Г., Калюжная Е.С.).
• Прием врача-уролога (Чижов И.Ф.).
• Прием врача-хирурга (специалисты по графику).

2. Северный флигель (здание дневного стационара, ул. Горошникова, 37, литер Б):
• Процедурный кабинет (забор крови, внутривенные и внутримышечные инъекции).
• Кабинет медицинской профилактики (вакцинация, диспансеризация).
• Смотровой кабинет (акушерка).
• ЭКГ, УЗИ внутренних органов, щитовидной железы.
• Прием врача-уролога ЭДУК (Самойленко В.В.), ТРУЗИ.
• Онкологический кабинет.
• Доврачебный кабинет, выписка льготных рецептов (Зыкова Е.Г.), центральная врачебная комиссия.
• Прием врача-кардиолога (Щербань Д. Р.).
• Прием специалистов центра ХСН (Райхерт Е.Н., Калинина В.Е.).
• Прием врача — оториноларинголога (Стаканчикова Н.В.).
• Прием офтальмолога (Софронова С. В.).
• Прием врача-травматолога.
• Кабинет по приему пациентов с ОРВИ (вход с торца).

3. Южный флигель (здание физиотерапевтического отделения, ул. Горошникова, 37, литер Т):
• Регистратура.
• Приемы специалистов участковой службы.
• Забор биоматериала за выявление РНК к коронавирусу SARS-nCOV перед оперативным лечением.

4. Филиал поликлиники в поселке Старатель (ул.Курортная, 18):
• Центр амбулаторной онкологической помощи (дневной стационар, химиотерапия).
• Прием врача-гастроэнтеролога (Пантеева И.Ю., Яковлева А.В.).
• Прием врача-ревматолога (Градецкая К.О.).

Переезд будет проходить постепенно, поэтому в Демидовской ГБ пациентам советуют уточнять актуальную информацию по телефонам регистратуры 41-97-57, 41-16-93, 42-31-35 (старший администратор).

#Анна Григорьева#Эксклюзив#Нижний Тагил#Поликлиника#Ремонт#Здание#Город
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