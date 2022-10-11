Двухэтажное каменное здание с четырьмя флигелями в стиле ампир, где сейчас расположена Демидовская поликлиника, было построено в Нижнем Тагиле в 1825 году Николаем Демидовым. На сегодняшний день оно является памятником архитектуры. Но почти за 200 лет здание заметно пришло в упадок.