Росфинмониторинг добавил Meta* в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес компанию Meta* platforms INC. в реестр экстремистов. Документ размещен на сайте ведомства. В национальной части списка Meta* занимает первую позицию.
Российский суд признал Meta* экстремистской организации в марте. Принадлежащие корпорации соцсети Facebook и Instagram признали запрещенными в России, их сайты заблокированы.
При этом на мессенджер WhatsApp, который также принадлежит Meta*, такую меру распространять не стали.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.