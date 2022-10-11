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Росфинмониторинг добавил Meta* в перечень террористов и экстремистов

Сегодня, 12:26
Фото: 1MI
Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла корпорацию Meta* в перечень террористов и экстремистов. Соответствующий список опубликован на сайте ведомства. В список входит 500 организаций.

Росфинмониторинг внес компанию Meta* platforms INC. в реестр экстремистов. Документ размещен на сайте ведомства. В национальной части списка Meta* занимает первую позицию.

Российский суд признал Meta* экстремистской организации в марте. Принадлежащие корпорации соцсети Facebook и Instagram признали запрещенными в России, их сайты заблокированы.

При этом на мессенджер WhatsApp, который также принадлежит Meta*, такую меру распространять не стали.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Суд запретил Instagram* и Facebook* в России
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#Запрет#Социальные сети#Реестр#Общество#Федор Быстров
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