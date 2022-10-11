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Розовый яд разбросали догхантеры в Екатеринбурге

Сегодня, 04:20
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга нашли розовую отраву, которая предположительно могла быть разбросана догхантерами по двум районам города. От ядовитого вещества уже пострадала одна собака.

Екатеринбуржцы нашли ярко-розовую приманку в Юго-западном и Кировском районах. Внешним видом она напоминает мелок для рисования на асфальте. Домашний йоркширский терьер оторвал кусок от мешочка с ядом и отравился.

Хозяин собаки рассказал Е1, что инцидент случился на улице Красина, 5. С его слов, ветеринарным врачам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы вернуть пса к жизни.

Аналогичный брикет с отравой житель Екатеринбурга обнаружил и на площадке для детских игр. Он подметил, что подобные действия со стороны догхантеров могут навредить не только животным, но и людям, а в частности — детям.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Догхантеры#Собака#Собаки#Бродячие собаки#Яд#Происшествия
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