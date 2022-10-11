Розовый яд разбросали догхантеры в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы нашли ярко-розовую приманку в Юго-западном и Кировском районах. Внешним видом она напоминает мелок для рисования на асфальте. Домашний йоркширский терьер оторвал кусок от мешочка с ядом и отравился.
Хозяин собаки рассказал Е1, что инцидент случился на улице Красина, 5. С его слов, ветеринарным врачам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы вернуть пса к жизни.
Аналогичный брикет с отравой житель Екатеринбурга обнаружил и на площадке для детских игр. Он подметил, что подобные действия со стороны догхантеров могут навредить не только животным, но и людям, а в частности — детям.