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Специалисты Росгидромета: «Климат России стремительно теплеет»

Сегодня, 08:26
Фото: 1MI
Специалисты Росгидромета пришли к выводу, что климат России теплеет быстрее, чем в остальном мире.

По данным главы ведомства Игоря Шумакова, в последние годы средняя температура в России была в 1,17 раза выше, чем в доиндустриальную эпоху. Об этом сообщают «Новые известия».

Таким образом, он сделал вывод, что последние семь лет в России стали самыми теплыми для нее. А в связи с тем, что 90% накопленного тепла хранится океане, и темпы потепления показывали рост в последние 20 лет.

Вывод ученых: территория России теплеет быстрее, чем планета в целом (более чем в 2,5 раза).

Растет температура полярной области, сокращается площадь морского льда, деградирует вечная мерзлота, нас ожидает усугубление изменений климата, - заключили ученые.

При таком раскладе, РФ не имеет возможности остановить потепление в ближайшие десятилетия.

Ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Елена Акентьева отметила, что потепление приносит разнообразные эффекты для экономики и жизни от экономии на отоплении до рисков перегрева атомных реакторов.

Из-за роста температуры есть возможность для выращивания более урожайных культур, но и расширяются ареалы вредителей, которые ранее не встречались. Возникает опасность засушливости, сокращается отопительный период от 20 до 40 дней, - сказала эксперт.
#Новости УрФО#Климат#Засуха#Планета#Потепление#Елена Озерова#Природа
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