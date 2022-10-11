Специалисты Росгидромета: «Климат России стремительно теплеет»

По данным главы ведомства Игоря Шумакова, в последние годы средняя температура в России была в 1,17 раза выше, чем в доиндустриальную эпоху. Об этом сообщают «Новые известия».
Таким образом, он сделал вывод, что последние семь лет в России стали самыми теплыми для нее. А в связи с тем, что 90% накопленного тепла хранится океане, и темпы потепления показывали рост в последние 20 лет.
Вывод ученых: территория России теплеет быстрее, чем планета в целом (более чем в 2,5 раза).
Растет температура полярной области, сокращается площадь морского льда, деградирует вечная мерзлота, нас ожидает усугубление изменений климата, - заключили ученые.
При таком раскладе, РФ не имеет возможности остановить потепление в ближайшие десятилетия.
Ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Елена Акентьева отметила, что потепление приносит разнообразные эффекты для экономики и жизни от экономии на отоплении до рисков перегрева атомных реакторов.
Из-за роста температуры есть возможность для выращивания более урожайных культур, но и расширяются ареалы вредителей, которые ранее не встречались. Возникает опасность засушливости, сокращается отопительный период от 20 до 40 дней, - сказала эксперт.