TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Три года тюрьмы получил житель Екатеринбурга за кражи телефонов из карманов

Сегодня, 08:49
Фото: 1MI
Екатеринбуржец обокрал пассажиров маршрутки и снял куртку с манекена на рынке.

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным по ч. 1, 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража, в том числе группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие полагает, что в период с октября по ноябрь прошлого года осужденный, вступив в сговор со своим знакомым, украл три мобильных телефона из карманов пассажиров при посадке в салоны маршруток.

А однажды он достал из кармана визитницу с банковскими картами, после чего бесконтактно расплачивался ими в магазинах.

А в декабре прошлого года подсудимый, находясь у торгового павильона на территории Шарташского рынка, снял с манекена зимнюю куртку и присвоил ее себе.

Злоумышленнику назначили наказание в виде 3,1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Читайте также:
«Колдунья» украла 1,1 млн у желающей вернуть мужа жительницы ЕкатеринбургаБродяга убил в Екатеринбурге знакомого и украл его телефонТрое жителей Екатеринбурга украли десятки блоков сигарет из магазина на Эльмаше
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Украл#Вор#Кража#Деньги
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию
Сегодня, 10:58
«Нас берут в окружение»: погибший на СВО десантник из-под Тагила оставил сообщение
Сегодня, 10:40
Омбудсмен Свердловской области назвала дату возобновления отправки мобилизованных
Вчера, 21:22
В Нижнем Тагиле не отменят празднование Нового года
Вчера, 14:39
Узбекистан вместо Европы и горы вместо моря. Как в этом году отдыхали свердловчане
Вчера, 10:19
В Нижнем Тагиле женщина погибла после падения из окна
Сегодня, 11:18