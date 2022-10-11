Три года тюрьмы получил житель Екатеринбурга за кражи телефонов из карманов

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным по ч. 1, 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража, в том числе группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следствие полагает, что в период с октября по ноябрь прошлого года осужденный, вступив в сговор со своим знакомым, украл три мобильных телефона из карманов пассажиров при посадке в салоны маршруток.
А однажды он достал из кармана визитницу с банковскими картами, после чего бесконтактно расплачивался ими в магазинах.
А в декабре прошлого года подсудимый, находясь у торгового павильона на территории Шарташского рынка, снял с манекена зимнюю куртку и присвоил ее себе.
Злоумышленнику назначили наказание в виде 3,1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.