В 32-м военном городке в Екатеринбурге умер призванный из Челябинской области

Проверку по факту смерти военнослужащего ведут правоохранители Свердловской области. Об этом пишет 74.ру со ссылкой на главу администрации Снежинска.
Глава администрации Андрей Пульников подтвердил смерть военнослужащего. По его словам семье оказана помощь в организации похорон.
О смерти Максима Р. стало известно 8 октября из публикации в телеграмм-канале «Подслушано в Снежинске» и одноименной группе в ВК.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проинспектировала 32 военный городок в Свердловской области. Здесь размещены призванные из запаса по частичной мобилизации.