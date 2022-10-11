В Екатеринбурге девушка на свидании украла с банковской карты мужчины 46 тысяч рублей

Молодой человек обратился в отдел № 10 Железнодорожного района Екатеринбурга с заявлением о краже с банковского счета. Как рассказал потерпевший, он познакомился с девушкой и пригласил ее на свидание в ТЦ. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.