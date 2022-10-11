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В Екатеринбурге девушка на свидании украла с банковской карты мужчины 46 тысяч рублей

Сегодня, 10:30
Фото: 1MI

В Екатеринбурге девушка на свидании украла деньги с карточки молодого человека

В Екатеринбурге правоохранители за кражу денег с банковской карты задержали 18-летнюю девушку. Задержанная созналась в хищении. Преступление совершено на свидании в одном из ТЦ города. С карты молодого человека девушка сняла 46 тысяч рублей.

Молодой человек обратился в отдел № 10 Железнодорожного района Екатеринбурга с заявлением о краже с банковского счета. Как рассказал потерпевший, он познакомился с девушкой и пригласил ее на свидание в ТЦ. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

Вечером 30 сентября [девушка] пришла в условленное место с подругой. Потерпевший оказался щедрым кавалером и позволил девушкам воспользоваться своей карточкой, чтобы оплатить покупки в косметическом бутике, - говорится в сообщении полиции.

Позже девушка вернула карту и попросила телефон, чтобы позвонить. Потерпевший отдал гаджет и девушка удалилась cо смартфоном в туалет.

После свидания заявитель обнаружил, что с его банковского счета пропали 46 тысяч рублей. Силовики установили и задержали 18-летнюю гражданку.  Подозреваемая призналась в совершении кражи. Возбуждено уголовное дело. Девушка находится под подпиской о невыезде.

Полиция напоминает о мерах безопасности при использовании банковских карт. Нельзя отдавать карты незнакомым людям. Используя приложение банка не набирать пароль при чужих.

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