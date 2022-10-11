В форуме РЭН-2022 примут участие 3000 человек из 70 стран

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета РЭН Александр Новак сообщил, что сейчас энергобезопасность планеты зависит от стабильной работы отраслей ТЭК. В связи с этим важно найти точки соприкосновения между основными участниками энергетических рынков. По его мнению, нужно рассмотреть вызовы, проблемы, обменяться мнениями, найти компромиссы, развить новые направления сотрудничества и расширить деловые связи. Об этом информирует oilcapital.ru.
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков рассказал, что форум поможет бизнесменам и органам власти проанализировать сегодняшнюю ситуацию на мировом энергетическом рынке, а также послушать предложения представителей различных государств и учесть мнение специалистов на разных уровнях энергетической цепочки. Все это нужно для дальнейших совместных действий.
В рамках форума участники из разных стран совместно с профессиональным российским сообществом обсудят темы, которые связаны с устойчивым энергетическим развитием между РФ и африканскими странами. Кроме того, стороны попытаются спрогнозировать, что ждет в ближайшем будущем нефтегазовый рынок. А также они рассмотрят продолжение создания новых объединений на фоне изменений мирового экономического и политического порядка.
Форум пройдет в московском ЦВЗ «Манеж» с 12 по 14 октября 2022 года.