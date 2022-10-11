В форуме РЭН-2022 примут участие 3000 человек из 70 стран

В рамках форума участники из разных стран совместно с профессиональным российским сообществом обсудят темы, которые связаны с устойчивым энергетическим развитием между РФ и африканскими странами. Кроме того, стороны попытаются спрогнозировать, что ждет в ближайшем будущем нефтегазовый рынок. А также они рассмотрят продолжение создания новых объединений на фоне изменений мирового экономического и политического порядка.