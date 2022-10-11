TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Краснотурьинске мужчина получил 7 лет тюрьмы за убийство сожительницы

Сегодня, 13:31
Фото: 1MI
В Краснотурьинске местный житель убил избил сожительницу, нанеся ей смертельные раны. Злоумышленника приговорили к 7 годам лишения свободы.

Дело возбуждали по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Следствие полагает, что с 3 по 5 июля мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей возлюбленной.

В определенный момент он ударил ее по груди. В результате у нее разорвалась селезенка, и она скончалась на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчину приговором суда отправили на семь лет в колонию строгого режима. Также мужчину обязали выплатить компенсацию родственникам убитой в размене 140 тысяч рублей. 

Читайте также:
Бродяга убил в Екатеринбурге знакомого и украл его телефонСвердловчанин убил тюменца и утопил тело в болотеБездомный свердловчанин убил охранника во время пьяной ссоры
#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Краснотурьинск#Убийство#Драка#Алкоголь#Приговор#Суд
Подпишитесь
Ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле начнется в середине октября
Сегодня, 15:21
В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию
Сегодня, 10:58
«Нас берут в окружение»: погибший на СВО десантник из-под Тагила оставил сообщение
Сегодня, 10:40
В Нижнем Тагиле не отменят празднование Нового года
Вчера, 14:39
Узбекистан вместо Европы и горы вместо моря. Как в этом году отдыхали свердловчане
Вчера, 10:19
В Нижнем Тагиле женщина погибла после падения из окна
Сегодня, 11:18