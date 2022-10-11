В Краснотурьинске мужчина получил 7 лет тюрьмы за убийство сожительницы

Дело возбуждали по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Следствие полагает, что с 3 по 5 июля мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей возлюбленной.
В определенный момент он ударил ее по груди. В результате у нее разорвалась селезенка, и она скончалась на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Мужчину приговором суда отправили на семь лет в колонию строгого режима. Также мужчину обязали выплатить компенсацию родственникам убитой в размене 140 тысяч рублей.