В Нижнем Тагиле пять педагогов попали под частичную мобилизацию

Это учителя из школ № 36, № 44, № 55, № 71, а также № 12 в деревне Усть-Утка, рассказали TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.
В школе № 55 под частичную мобилизацию попал учитель физкультуры.
На прошлой неделе сын пришел из школы и рассказал, что у них новый преподаватель по физкультуре — молодая девушка. А педагога, который был изначально, мобилизовали, — сообщила редакции мама шестиклассника.
В УПРО отмечают, что учебный процесс в школах не пострадал:
Учебная нагрузка распределена полностью. Образовательная программа
реализуется в полном объеме.
Напомним, частичная мобилизация для отправки в зону специальной военной операции в Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В минобороны страны отметили, что из запаса будут призваны 300 тысяч военнослужащих, имеющих боевой опыт.
С 30 сентября частичная мобилизация в Свердловской области была временно приостановлена. Пауза, по словам омубдсмена Татьяны Мерзляковой, закончится 13 октября, и начнется следующий этап призыва.