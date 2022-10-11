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В Нижнем Тагиле пять педагогов попали под частичную мобилизацию

Сегодня, 05:58
Фото: 1MI
Из Нижнего Тагила пять учителей отправились на военную службу в рамках частичной мобилизации. При этом учебный процесс в школах не нарушен.

Это учителя из школ № 36, № 44, № 55, № 71, а также № 12 в деревне Усть-Утка, рассказали TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.

В школе № 55 под частичную мобилизацию попал учитель физкультуры. 

На прошлой неделе сын пришел из школы и рассказал, что у них новый преподаватель по физкультуре — молодая девушка. А педагога, который был изначально, мобилизовали, — сообщила редакции мама шестиклассника.

В УПРО отмечают, что учебный процесс в школах не пострадал:

Учебная нагрузка распределена полностью. Образовательная программа
реализуется в полном объеме.

Напомним, частичная мобилизация для отправки в зону специальной военной операции в Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В минобороны страны отметили, что из запаса будут призваны 300 тысяч военнослужащих, имеющих боевой опыт.

С 30 сентября частичная мобилизация в Свердловской области была временно приостановлена. Пауза, по словам омубдсмена Татьяны Мерзляковой, закончится 13 октября, и начнется следующий этап призыва.

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