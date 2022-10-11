В Нижнем Тагиле пять педагогов попали под частичную мобилизацию

Напомним, частичная мобилизация для отправки в зону специальной военной операции в Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В минобороны страны отметили, что из запаса будут призваны 300 тысяч военнослужащих, имеющих боевой опыт.