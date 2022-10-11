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В Нижнем Тагиле телефонные мошенники обманули пенсионеров на миллион рублей

Сегодня, 17:03
Фото: 1MI
Шесть пенсионеров Нижнего Тагила пострадали от телефонных мошенников. Пожилым людям звонили и сообщали о ДТП. Для «решения вопроса» преступники выманили у тагильчан 1,1 миллиона рублей.

Как установили силовики, преступления совершены в ноябре-декабре 2021 года. Два жителя Нижней Туры обзванивали пожилых жителей Нижнего Тагила. В разговоре злоумышленники сообщали о ДТП, в которое попали родственники пенсионеров. 

Чтобы не заводить уголовное дело надо было заплатить деньги. Потерпевшие передавали лжеполицейским 100-300 тысяч рублей. Шесть пенсионеров отдали мошенникам 1,1 миллиона рублей. 

Преступники задержаны, уголовное дело передано в суд. 

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 30-летний уроженец города Нижняя Тура, в мае 2021 года, отбыв наказание за грабеж и вымогательство освободился, а осенью того же года, находясь в трудном материальном положении, решил подзаработать путем мошеннических действий в отношении пенсионеров. В преступной схеме с ним участвовал 29-летний знакомый, который также нуждался в денежных средствах, - сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД "Нижнетагильское".
Пенсионерки из Нижнего Тагила отдали мошенникам почти 3 миллиона рублей
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#Федор Быстров#Криминал#Телефонные мошенники#Пенсионеры#Уголовное дело
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