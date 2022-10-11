В Нижнем Тагиле телефонные мошенники обманули пенсионеров на миллион рублей

Как установили силовики, преступления совершены в ноябре-декабре 2021 года. Два жителя Нижней Туры обзванивали пожилых жителей Нижнего Тагила. В разговоре злоумышленники сообщали о ДТП, в которое попали родственники пенсионеров.
Чтобы не заводить уголовное дело надо было заплатить деньги. Потерпевшие передавали лжеполицейским 100-300 тысяч рублей. Шесть пенсионеров отдали мошенникам 1,1 миллиона рублей.
Преступники задержаны, уголовное дело передано в суд.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что 30-летний уроженец города Нижняя Тура, в мае 2021 года, отбыв наказание за грабеж и вымогательство освободился, а осенью того же года, находясь в трудном материальном положении, решил подзаработать путем мошеннических действий в отношении пенсионеров. В преступной схеме с ним участвовал 29-летний знакомый, который также нуждался в денежных средствах, - сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД "Нижнетагильское".