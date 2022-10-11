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В Нижнем Тагиле женщина погибла после падения из окна

Сегодня, 06:18
Фото: 1MI
В Дзержинском районе Нижнего Тагила погибла жительница дома по улице Бобкова. В минувшие выходные она выпала из окна многоэтажки, ее нашла гулявшая с собакой соседка. У погибшей осталась дочь-дошкольница.

Трагедия произошла несколько дней назад, предположительно в воскресенье 9 октября, рассказывает местная жительница.

Женщина гуляла с собакой рано утром и услышала хлопок, а потом собака залаяла. На газоне у дома №4 по улице Бобкова лежала женщина, — говорит собеседница TagilCity.ru.

Известно, что погибшей Наталье Е. было около 35 лет, с мужем они ранее вместе воспитывали дочь дошкольного возраста.

Говорят, она ранее что-то употребляла, ее иногда соседи видели сильно нетрезвой, — поясняет источник редакции.

В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области факт гибели после падения женщины в беседе с TagilCity.ru не опровергли, однако от дальнейших комментариев отказались. Также неизвестно, были ли обнаружены в крови какие-то вещества. Похороны Натальи Е. состоятся 11 октября в Дзержинском районе. 

#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Смерть#Окно#Падение из окна#Бобкова#Александра Логинова
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