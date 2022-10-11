В Нижнем Тагиле женщина погибла после падения из окна

В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области факт гибели после падения женщины в беседе с TagilCity.ru не опровергли, однако от дальнейших комментариев отказались. Также неизвестно, были ли обнаружены в крови какие-то вещества. Похороны Натальи Е. состоятся 11 октября в Дзержинском районе.