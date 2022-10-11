В Нижнем Тагиле женщина погибла после падения из окна

Трагедия произошла несколько дней назад, предположительно в воскресенье 9 октября, рассказывает местная жительница.
Женщина гуляла с собакой рано утром и услышала хлопок, а потом собака залаяла. На газоне у дома №4 по улице Бобкова лежала женщина, — говорит собеседница TagilCity.ru.
Известно, что погибшей Наталье Е. было около 35 лет, с мужем они ранее вместе воспитывали дочь дошкольного возраста.
Говорят, она ранее что-то употребляла, ее иногда соседи видели сильно нетрезвой, — поясняет источник редакции.
В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области факт гибели после падения женщины в беседе с TagilCity.ru не опровергли, однако от дальнейших комментариев отказались. Также неизвестно, были ли обнаружены в крови какие-то вещества. Похороны Натальи Е. состоятся 11 октября в Дзержинском районе.