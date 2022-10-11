Вице-премьер Абрамченко: экологическую неделю можно проводить ежегодно

Более 30 тысяч новых рабочих мест было создано за последние три года. Сейчас создается все больше новых, уникальных отечественных технологических разработок в сфере обращения с отходами. В 2021 году для организации раздельного сбора отходов (РСО) в субъектах РФ правительство выделило из бюджета 1,5 миллиарда рублей. В 2022 году на покупку баков для РСО был направлен 1 миллиард рублей, и еще 500 миллионов выделят для этих целей в 2023 году.