Вице-премьер Абрамченко: экологическую неделю можно проводить ежегодно

Вице-премьер считает, что экологи нашей страны, все организации по охране природы, эковолонтеры и специалисты заслужили свою экологическую неделю. Это мероприятие имеет смысл проводить каждый год. В его повестку можно включать не только вопросы экономики замкнутого цикла, но и экологические проблемы, передает информационный канал 360tv.ru со ссылкой на выступление Абрамченко на заседании РЭФ.
Зампредседателя правительства согласна со знаменитой цитатой о том, что мы не получили Землю в наследство от предков, но одолжили ее у наших потомков. Задача современного поколения – сохранить как можно больше природных ресурсов на планете. И заботиться об этом нужно уже сегодня.
Вице-премьер также озвучила промежуточные итоги реформы обращения с ТКО и поделилась планами по развитию отходоперерабатывающей отрасли в ближайшие годы.
Более 30 тысяч новых рабочих мест было создано за последние три года. Сейчас создается все больше новых, уникальных отечественных технологических разработок в сфере обращения с отходами. В 2021 году для организации раздельного сбора отходов (РСО) в субъектах РФ правительство выделило из бюджета 1,5 миллиарда рублей. В 2022 году на покупку баков для РСО был направлен 1 миллиард рублей, и еще 500 миллионов выделят для этих целей в 2023 году.
В России также запланировано создание 8 экологических технопарков – комплексов по сортировке и утилизации мусора. Власти выделили на строительство этих мощностей 10 миллиардов рублей. Уточним, что экотехнопарк будет построен в каждом из федеральных округов России. Площадки для комплексов уже выбраны. Строительство завершится к 2024 году, отметила Абрамченко.
Напомним, что ранее с предложением учредить РЭН выступал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".