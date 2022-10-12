72-летняя свердловчанка просит призвать ее по частичной мобилизации вслед за сыном

72 летняя пенсионерка из Красноуфимска, просит призвать ее в зону спецоперации. Людмила Федоровна Ф. хочет служить в госпитале. Пенсионерка направила обращение в гордуму Екатеринбурга, которая недавно запустила горячую линию по вопросам мобилизации, – сообщает Ура.ру.