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72-летняя свердловчанка просит призвать ее по частичной мобилизации вслед за сыном

Сегодня, 16:40
Фото: 1MI
Пенсионерка из Красноуфимска (Свердловская область) обратилась на прямую линию по частичной мобилизации с просьбой призвать ее в зону СВО. Женщина планирует ухаживать за ранеными военнослужащими.

72 летняя пенсионерка из Красноуфимска, просит призвать ее в зону спецоперации. Людмила Федоровна Ф. хочет служить в госпитале. Пенсионерка направила обращение в гордуму Екатеринбурга, которая недавно запустила горячую линию по вопросам мобилизации, – сообщает Ура.ру.

По образованию я — фельдшер. Стаж — 50 лет. Муж офицер, мы служили в Забайкальском военному округе. После его смерти я приехала домой, на Урал. Мой сын — офицер, капитан, доброволец сейчас в Донбассе. Состояние здоровья позволяет мне работать. А работала я практически всю жизнь — на скорой, — говорится в обращении Людмилы Федоровны.

В городском парламенте Екатеринбурга ответили, что не оставят просьбу пенсионерки без внимания. Вместе с тем по закону отправка пожилой женщины в зону СВО невозможна.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. Красноуфимск мобилизационный план уже выполнил.

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#Федор Быстров#Общество#Частичная мобилизация#Свердловская область#Военные#Военкомат
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