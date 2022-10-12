72-летняя свердловчанка просит призвать ее по частичной мобилизации вслед за сыном

72 летняя пенсионерка из Красноуфимска, просит призвать ее в зону спецоперации. Людмила Федоровна Ф. хочет служить в госпитале. Пенсионерка направила обращение в гордуму Екатеринбурга, которая недавно запустила горячую линию по вопросам мобилизации, – сообщает Ура.ру.
По образованию я — фельдшер. Стаж — 50 лет. Муж офицер, мы служили в Забайкальском военному округе. После его смерти я приехала домой, на Урал. Мой сын — офицер, капитан, доброволец сейчас в Донбассе. Состояние здоровья позволяет мне работать. А работала я практически всю жизнь — на скорой, — говорится в обращении Людмилы Федоровны.
В городском парламенте Екатеринбурга ответили, что не оставят просьбу пенсионерки без внимания. Вместе с тем по закону отправка пожилой женщины в зону СВО невозможна.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. Красноуфимск мобилизационный план уже выполнил.