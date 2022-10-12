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Алгоритм действий для мобилизованных предпринимателей Нижнего Тагила назвали эксперты

Сегодня, 12:30
Фото: TagilCity.ru
Эксперты рассказали, что делать мобилизованным предпринимателям из Нижнего Тагила. Юристы составили алгоритм действий, который нужно пройти до получения повестки.

Заместитель главного государственного инспектора труда в Свердловской области Михаил Балакин рассказал, что в России приняты новые правовые акты. Согласно постановлению Правительства РФ № 1677, сотрудники, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, получают бронь от увольнения. Трудовой договор с мобилизованными приостанавливается.

Юристы Группы компаний «ЛЕВЪ& ЛЕВЪ-АУДИТ» Арсений Артюх и Леонид Ваулин сообщили, что предпринимателям, руководителям и собственникам доли в бизнесе следует придерживаться четкого алгоритма действий в рамках объявленной 21 сентября частичной мобилизации.

Для начала необходимо оформить на человека, которому планируется передать дела, нотариальную доверенность. Это нужно, потому что военнослужащие не могут вести бизнес в соответствии с законом.

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Один из спикеров отметил, что при наделении человека правом управления бизнеса, индивидуальному предпринимателю необходимо не забыть ввести ряд ограничений: максимальную сумму сделки, юридически запретить отчуждение имущества. Все это прописывается и в самой доверенности, и в дополнительном договоре. Не следует забывать и о том, что нужно делегировать полномочия представлять ИП в суде, подписывать документацию и так далее.

Следующим шагом станет оформление трудовых отношений. Доверенное лицо должно быть наделено полной материальной ответственностью, следовательно — доступом к банковскому счету. Человеку также нужно оформить электронную подпись.

Все эти шаги необходимо сделать как можно быстрее — перед получением повестки. Документы можно положить в стол до момента, пока в них не возникнет необходимость, считает Леонид Ваулин.

Тему раскрыла  Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх, сообщает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Напомним, что в регионе действует горячая линия. По номеру 8 800 101 9111 можно получить информацию, связанную с нарушениями при частичной мобилизации.

Также своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru. Свяжитесь с нами по номеру: +79655104242.

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