Один из спикеров отметил, что при наделении человека правом управления бизнеса, индивидуальному предпринимателю необходимо не забыть ввести ряд ограничений: максимальную сумму сделки, юридически запретить отчуждение имущества. Все это прописывается и в самой доверенности, и в дополнительном договоре. Не следует забывать и о том, что нужно делегировать полномочия представлять ИП в суде, подписывать документацию и так далее.