Автохам Новосёлов пришёл пьяным в военкомат Березовского и получил повестку

Военком Сергей Денисенко опроверг информацию. В сентябре пьяный Новосёлов сам пришёл в учреждение и попросился добровольцем для участия в СВО, хотя в списках на частичную мобилизацию не числился. Повестку ему вручили для того, чтобы тот принёс нужные фотографии и документы, а также встал на воинский учёт, сообщил военный комиссариат изданию «КП-Екатеринбург».