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Автохам Новосёлов пришёл пьяным в военкомат Березовского и получил повестку

Сегодня, 06:04
Фото: 1MI
Известный по фразе «Ты кому сигналишь, дядя?!» хулиган из Березовского получил повестку из военкомата, хотя в списках по частичной мобилизации он не числился. Причиной вызова стало посещение Новосёловым военного комиссариата в нетрезвом виде.

Мужчина утверждает, что его вместе с товарищами хотят призвать для службы в СВО на Украине в рамках частичной мобилизации. При этом у Новосёлова есть непогашенная судимость: он фигурирует в рамках дела об угрозах убийством. Судья постановил отправить уральца за решётку, но позже смягчил наказание до условного заключения.

Военком Сергей Денисенко опроверг информацию. В сентябре пьяный Новосёлов сам пришёл в учреждение и попросился добровольцем для участия в СВО, хотя в списках на частичную мобилизацию не числился. Повестку ему вручили для того, чтобы тот принёс нужные фотографии и документы, а также встал на воинский учёт, сообщил военный комиссариат изданию «КП-Екатеринбург».

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#Общество#Частичная мобилизация в России#Березовский#Частичная мобилизация#Военные#Военкомат#Мобилизация#Повестка#Анна Варнакина
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