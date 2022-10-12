Автохам Новосёлов пришёл пьяным в военкомат Березовского и получил повестку

Мужчина утверждает, что его вместе с товарищами хотят призвать для службы в СВО на Украине в рамках частичной мобилизации. При этом у Новосёлова есть непогашенная судимость: он фигурирует в рамках дела об угрозах убийством. Судья постановил отправить уральца за решётку, но позже смягчил наказание до условного заключения.
Военком Сергей Денисенко опроверг информацию. В сентябре пьяный Новосёлов сам пришёл в учреждение и попросился добровольцем для участия в СВО, хотя в списках на частичную мобилизацию не числился. Повестку ему вручили для того, чтобы тот принёс нужные фотографии и документы, а также встал на воинский учёт, сообщил военный комиссариат изданию «КП-Екатеринбург».