Более половины детской продукции продавалось с нарушениями в Свердловской области

За 9 месяцев этого года эксперты по защите прав потребителей провели 59 надзорных мероприятий, в ходе 75% из них выявились нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Всего было проверено более семи тысяч единиц детской продукции, из них свыше четырех тысяч единиц реализовывалось с нарушениями (это 65,5% от общего числа товаров).
В отношении нарушителей было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях. Всего специалисты наложили порядка 230 тысяч рублей штрафов.
Хозяйствующим субъектам выдали 42 предостережения. Также было подано два иска об обязанности исполнения требований закона РФ.
Среди нарушений самыми частыми были: отсутствие маркировки, нанесение маркировки с нарушениями, а также отсутствие или ненадлежащее оформление товаросопроводительных документов.