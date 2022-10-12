TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более половины детской продукции продавалось с нарушениями в Свердловской области

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI
Более 50% детской продукции Свердловской области, проинспектированной в 2022 году специалистами Роспотребнадзора, реализовывалось с нарушениями.

За 9 месяцев этого года эксперты по защите прав потребителей провели 59 надзорных мероприятий, в ходе 75% из них выявились нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Всего было проверено более семи тысяч единиц детской продукции, из них свыше четырех тысяч единиц реализовывалось с нарушениями (это 65,5% от общего числа товаров).

В отношении нарушителей было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях. Всего специалисты наложили порядка 230 тысяч рублей штрафов.

Хозяйствующим субъектам выдали 42 предостережения. Также было подано два иска об обязанности исполнения требований закона РФ.

Среди нарушений самыми частыми были: отсутствие маркировки, нанесение маркировки с нарушениями, а также отсутствие или ненадлежащее оформление товаросопроводительных документов.

Читайте также:
В РФ будет действовать обязательная маркировка воды для детейХулиганы повредили маркировку нового свердловского турмаршрута
#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Проверка#Нарушения#Детская продукция#Роспотребнадзор
Подпишитесь
Уроженец Мариуполя готовил нападение на военкомат Нижнего Тагила
Сегодня, 08:28
В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию
Вчера, 10:58
В Нижнем Тагиле мобилизованных бесплатно обучат оказанию медпомощи
Сегодня, 16:45
В некоторых аптеках «Живика» в Нижнем Тагиле нет ценников на лекарства
Сегодня, 11:48
Более полутысячи новых лифтов появились в Нижнем Тагиле за шесть лет
Сегодня, 09:33
Ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле начнется в середине октября
Вчера, 15:21