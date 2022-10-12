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Друзья рассказали об умершем от остановки сердца мобилизованном в Елани

Сегодня, 11:40
Фото: Павел Фетисов
Друзья рассказали о мобилизованном, чье сердце остановилось в Еланском гарнизоне.

Скончавшимся оказался волонтер поискового отряда «Феникс» 34-летний Кирилл Богданов из Верхней Салды. У него было трое детей. Об этом сообщает издание Е1.

О смерти военного рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. Он сказал, что мужчине стало плохо и он обратился в санчасть, где у него ухудшилось состояние, а в последствии произошла остановка сердца.

Известно, что врачи пытались реанимировать больного. Они четыре раза запускали его сердце, но спасти жизнь мужчине не удалось.

Также по словам близких людей Кирилла, в злополучный день он не пошел на учения из-за недомогания.

Коллега из другого спасательного отряда вчера отвозил туда посылки и гуманитарную помощь, а вечером сообщил, что его больше нет, - рассказали друзья погибшего.

Известно, что ранее Кирилл не жаловался на какие-либо проблемы со здоровьем.

Также на странице главы поискового отряда Павла Фетисова появилась запись о смерти Кирилла. Он написал, что погибший был хорошим и светлым человеком.

«У него остановилось сердце»: Еще один мобилизованный скончался в Еланском гарнизоне
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