Фельдшер из Ревды спасла жизнь женщине на высоте 7 тысяч метров

На втором часу полета на воздушном судне женщине стало плохо. Капитан самолета по громкой связи сообщил, что человеку нехорошо и ему требуется помощь. Фельдшер сразу откликнулась на просьбу. Об этом рассказал очевидец событий в сообществе «Ревда-инфо».
Татьяна Беликова немедля подошла к пожилой женщине. Ее давление упало до 75 на 50, пульс был 40 ударов в минуту. Врач попросила стюардессу принести сладкий чай и аспирин.
Командир корабля долго стоял и благодарил эту по-настоящему русскую женщину, — написал очевидец событий.
Известно, что Татьяна работает на Ревдинской станции скорой медицинской помощи. Коллегам о своем добром поступке она не рассказывала.