Фельдшер из Ревды спасла жизнь женщине на высоте 7 тысяч метров

На втором часу полета на воздушном судне женщине стало плохо. Капитан самолета по громкой связи сообщил, что человеку нехорошо и ему требуется помощь. Фельдшер сразу откликнулась на просьбу. Об этом рассказал очевидец событий в сообществе «Ревда-инфо».