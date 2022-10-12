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Фельдшер из Ревды спасла жизнь женщине на высоте 7 тысяч метров

Сегодня, 07:51
Фото: 1MI
Медработник из Ревды Татьяна Беликова вовремя оказала помощь пассажирке самолета рейса, следовавшего из Екатеринбурга в Сочи.

На втором часу полета на воздушном судне женщине стало плохо. Капитан самолета по громкой связи сообщил, что человеку нехорошо и ему требуется помощь. Фельдшер сразу откликнулась на просьбу. Об этом рассказал очевидец событий в сообществе «Ревда-инфо».

Татьяна Беликова немедля подошла к пожилой женщине. Ее давление упало до 75 на 50, пульс был 40 ударов в минуту. Врач попросила стюардессу принести сладкий чай и аспирин.

Командир корабля долго стоял и благодарил эту по-настоящему русскую женщину, — написал очевидец событий.

Известно, что Татьяна работает на Ревдинской станции скорой медицинской помощи. Коллегам о своем добром поступке она не рассказывала.

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#Общество#Новости УрФО#Самолет#Медработник#Помощь#Елена Озерова
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