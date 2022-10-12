ФСБ установил организатора теракта на Крымском мосту

Напомним, что взрыв на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года в 6 часов утра. Грузовик со взрывчаткой подорвался со стороны Таманского полуострова. Произошло частичное обрушение двух пролётов моста. Движение транспорта (как автомобильного, так и железнодорожного) было временно ограничено. Преступление оказалось на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина, было возбуждено уголовное дело. В интервью журналистке Надане Фридрихсон зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что ответом России на теракт «может быть только прямое уничтожение террористов».