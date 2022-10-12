TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ФСБ установил организатора теракта на Крымском мосту

Сегодня, 07:17
Фото: 1MI
Организатором теракта на Крымском мосту назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова и агентуру. Информацию установили сотрудники ФСБ при взаимодействии с СК РФ.

Некоторых подозреваемых в подготовке теракта задержали. Среди задержанных числятся восемь людей. Среди них — пятеро россиян, а также трое граждан Украины и Армении, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС.

К нынешнему часу следователи установили как минимум 12 человек, участвовавших в организации взрыва. Известно, что взрывчатку отправили из Одессы в Болгарию, далее — в грузинский порт Поти, оттуда тот отправился в Армению. Далее взрывчатку перенаправили в фиктивную компанию в Республике Крым. Вещество было замаскировано в рулоны плёнки.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года в 6 часов утра. Грузовик со взрывчаткой подорвался со стороны Таманского полуострова. Произошло частичное обрушение двух пролётов моста. Движение транспорта (как автомобильного, так и железнодорожного) было временно ограничено. Преступление оказалось на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина, было возбуждено уголовное дело. В интервью журналистке Надане Фридрихсон зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что ответом России на теракт «может быть только прямое уничтожение террористов».

Александр Бастрыкин доложил о подозреваемых во взрыве Крымского моста
Узнать подробнее
Читайте также:
О запуске автомобильного движения по двум полосам Крымского моста заявил ХуснуллинТри человека погибли при взрыве на Крымском мостуУкраина назвала подрыв Крымского моста «началом»
#Анна Варнакина#Взрыв на Крымском мосту#Взрыв#Теракт#Александр Бастрыкин#Дмитрий Медведев#Уголовное дело#Преступление#Крым#Криминал
Подпишитесь
Уроженец Мариуполя готовил нападение на военкомат Нижнего Тагила
Сегодня, 08:28
В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию
Вчера, 10:58
Ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле начнется в середине октября
Вчера, 15:21
В Нижнем Тагиле не отменят празднование Нового года
10 октября, 14:39
Туман накрыл Нижний Тагил
Сегодня, 08:18
На 100% выросло количество ДТП с участием водителей без прав в Нижнем Тагиле
Вчера, 18:02