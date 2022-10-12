Льготы для семей призванных по частичной мобилизации граждан ввели в Первоуральске

Так, первоуральцы смогут не оплачивать школьное питание или пребывание детей в детском саду. Документ подписан, он размещен на информационном ресурсе администрации города.
Кроме льгот для призванных по частичной мобилизации, оплачивать за присмотр и уход за детьми детскосадовского возраста будут и беженцам, которые прибыли с территории Украины и ЛДНР.
Ранее стало известно о том, какие льготы положены семьям мобилизованных в Нижнем Тагиле. Беременным женщинам будут выдавать разовую выплату, родителей избавят от сверхурочной работы, а молодые мамы получат ежемесячные пособия.