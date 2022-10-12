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Льготы для семей призванных по частичной мобилизации граждан ввели в Первоуральске

Сегодня, 06:38
Фото: 1MI
Семьи из Первоуральска, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции на Украине или призваны по частичной мобилизации, будут получать льготы.

Так, первоуральцы смогут не оплачивать школьное питание или пребывание детей в детском саду. Документ подписан, он размещен на информационном ресурсе администрации города.

Кроме льгот для призванных по частичной мобилизации, оплачивать за присмотр и уход за детьми детскосадовского возраста будут и беженцам, которые прибыли с территории Украины и ЛДНР.

Ранее стало известно о том, какие льготы положены семьям мобилизованных в Нижнем Тагиле. Беременным женщинам будут выдавать разовую выплату, родителей избавят от сверхурочной работы, а молодые мамы получат ежемесячные пособия.

Стало известно о льготах семьям мобилизованных в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Экономика#Частичная мобилизация в России#Первоуральск#Частичная мобилизация#Военные#Льготы#Дети
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