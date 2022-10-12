Мэр города в Свердловской области ввел новые льготы для семей мобилизованных

Подписал постановление, согласно которому садики и школы обеспечат горячим питанием детей мобилизованных из Верхней Пышмы. Родственникам необходимо получить справку, которая подтверждает прохождение воинской службы мобилизованным, и передать ее в образовательное учреждение, — написал Иван Соломин на своей странице в ВК.
По словам градоначальника, бесплатными обедами школы и садики обеспечат и детей, которые проживали на Украине, в ДНР, ЛНР, но покинули эти территории и прибыли в Верхнюю Пышму.
Ранее сообщалось, что мобилизованным из Свердловской области начали поступать первые выплаты.
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В минобороны страны отметили, что из запаса будут призваны 300 тысяч военнослужащих, имеющих боевой опыт.