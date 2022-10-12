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На Урале учащимся в колледжах детям мобилизованных предоставят бесплатное питание

Сегодня, 13:43
Фото: 1MI
Студенты колледжей и техникумов Свердловской области, чьих родителей мобилизовали, могут рассчитывать на бесплатное питание.

Ученики свердловских техникумов получат бесплатное питание, если их родитель мобилизован. Эта инициатива реализуется. Об этом стало известно со слов Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой на конференции ТАСС 12 октября.

Также омбудсмен сообщила, что семьям мобилизованных мужчин, которые погибли в учебных центрах в Елани и 32-м военном городке в регионе, окажут финансовую поддержку. Размеры помощи в виде денежных выплат пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что свердловским мобилизованным начали поступать первые выплаты. Срок поступления средств на карты зависит от конкретного банка.

Свердловским мобилизованным начали поступать первые выплаты
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