На Урале учащимся в колледжах детям мобилизованных предоставят бесплатное питание

Ученики свердловских техникумов получат бесплатное питание, если их родитель мобилизован. Эта инициатива реализуется. Об этом стало известно со слов Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой на конференции ТАСС 12 октября.