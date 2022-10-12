На Урале учащимся в колледжах детям мобилизованных предоставят бесплатное питание

Ученики свердловских техникумов получат бесплатное питание, если их родитель мобилизован. Эта инициатива реализуется. Об этом стало известно со слов Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой на конференции ТАСС 12 октября.
Также омбудсмен сообщила, что семьям мобилизованных мужчин, которые погибли в учебных центрах в Елани и 32-м военном городке в регионе, окажут финансовую поддержку. Размеры помощи в виде денежных выплат пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что свердловским мобилизованным начали поступать первые выплаты. Срок поступления средств на карты зависит от конкретного банка.