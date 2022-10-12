TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Нижний Тагил планирует получить субсидию на ремонт трамвайной инфраструктуры

Сегодня, 03:59
Фото: 1MI
Субсидию на развитие городского наземного электрического транспорта планируется получить в Нижнем Тагиле. Средства будут выделены из федерального бюджета в 2023–2025 годах и их распределят между регионами.

Общественное движение «Тагилтрам» обратилось в Министерство транспорта РФ по поводу необходимости создания комплексной программы, которая позволила бы финансировать ремонты инфраструктуры по всей России, в том числе и Нижнем Тагиле.

В ответе министерства говорится, что с целью снижения нагрузки на региональные бюджеты правительство приняло решение о выделении субсидий.

Напомним, с 2022 года осуществляется финансирование ремонта трамвайных путей по программе «Безопасные качественные дороги». Эта мера, по словам общественников, требуется для того, чтобы не возникали ситуации, когда ремонтируется дорога, выкладывается плитка, а сами пути остаются без замены.

Первый в 2022 году объект БКД сдан в эксплуатацию в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Нижним Тагилом продолжается капремонт дороги на Ольховку по БКДЭлектронные табло с погодой и состоянием дорог появятся в Свердловской областиДороги, школы, спортобъекты: на что в бюджете 2023 года предусмотрено финансирование
#Ирина Кирилова#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Трамваи#Дорога#БКД#Ремонт#Касается каждого
Подпишитесь
Уроженец Мариуполя готовил нападение на военкомат Нижнего Тагила
Сегодня, 08:28
В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию
Вчера, 10:58
Ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле начнется в середине октября
Вчера, 15:21
В Нижнем Тагиле не отменят празднование Нового года
10 октября, 14:39
Туман накрыл Нижний Тагил
Сегодня, 08:18
На 100% выросло количество ДТП с участием водителей без прав в Нижнем Тагиле
Вчера, 18:02