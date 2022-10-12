Нижний Тагил планирует получить субсидию на ремонт трамвайной инфраструктуры

Общественное движение «Тагилтрам» обратилось в Министерство транспорта РФ по поводу необходимости создания комплексной программы, которая позволила бы финансировать ремонты инфраструктуры по всей России, в том числе и Нижнем Тагиле.
В ответе министерства говорится, что с целью снижения нагрузки на региональные бюджеты правительство приняло решение о выделении субсидий.
Напомним, с 2022 года осуществляется финансирование ремонта трамвайных путей по программе «Безопасные качественные дороги». Эта мера, по словам общественников, требуется для того, чтобы не возникали ситуации, когда ремонтируется дорога, выкладывается плитка, а сами пути остаются без замены.