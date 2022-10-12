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Новые трамваи поступили в депо в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:24
Фото: администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле появились новые трамваи. Они поступили в трамвайное депо в рамках нацпроекта «Экология».

До конца 2022-го года в город должны прибыть восемь новых трамвайных вагонов модели 71-412. Еще четыре прибудут в Нижний Тагил в следующем году. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

Программа начала работать. Мы обновляем трамвайный парк. Это позволит нам убрать с линии вагоны, выработавшие свой ресурс, сделать поездки тагильчан более комфортными и освежить вид городских улиц, - сказал Владислав Пинаев.

Новый вагон уже поставили на рельсы. Перед выходом на маршруты он пройдет сборку, наладку оборудования и обкатку. Параллельно будет вестись оформление всей документации, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: администрация Нижнего Тагила

По словам директора «Тагильского трамвая», местным водителям освоить новое транспортное средство будет несложно.

Новые вагоны тагильчане смогут увидеть во всех районах города. Планируем их использовать на большинстве маршрутов, - сказал Игорь Темнов.

Очередной новый вагон модели должен приехать в Нижний Тагил уже в эту пятницу.  

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