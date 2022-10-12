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О неделимости частичной мобилизации на этапы заявил зампред комитета Госдумы

Сегодня, 05:40
Фото: TagilCity.ru
О том, что частичная мобилизация не делится на этапы, заявил зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее некоторые главы различных субъектов РФ заявили о завершении стартовой стадии частичной мобилизации. Об исполнении поставленных задач в рамках «первого» этапа доложили губернаторы Ростовской и Курской областей. 10-го октября вице-губернатор Алексей Смирнов отчитался о том, что регион первое задание завершил на 100%, а второе уже получил и приступил к выполнению, пишет издание «Весьма». Юрий Швыткин считает, что подобные высказывания безосновательные. Информацию он сообщил «Парламентской газете».

Заместитель председателя думского Комитета по обороне отмечает, что в подписанном президентом России Владимиром Путиным указе не сказано о делении частичной мобилизации на этапы, следовательно состояние «выполнил первый этап и перешел ко второму» невозможно. Частичная мобилизация — процесс, не подразумевающий перерывов, и закончится он может только по указу главнокомандующего ВС РФ.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена 21 сентября 2022 года. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. Резервисты на территории страны начали получать повестки.

Ранее в Каменске-Уральском мэр города Алексей Герасимов рассказал, что населенный пункт выполнил план по частичной мобилизации, однако сам процесс ещё не окончен.

Мэр Каменска-Уральского заявил о выполнении плана по частичной мобилизации
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#Анна Варнакина#Общество#Частичная мобилизация в России#Россия#Частичная мобилизация#Мобилизация#Военные#Военкомат
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