О неделимости частичной мобилизации на этапы заявил зампред комитета Госдумы

Ранее некоторые главы различных субъектов РФ заявили о завершении стартовой стадии частичной мобилизации. Об исполнении поставленных задач в рамках «первого» этапа доложили губернаторы Ростовской и Курской областей. 10-го октября вице-губернатор Алексей Смирнов отчитался о том, что регион первое задание завершил на 100%, а второе уже получил и приступил к выполнению, пишет издание «Весьма». Юрий Швыткин считает, что подобные высказывания безосновательные. Информацию он сообщил «Парламентской газете».
Заместитель председателя думского Комитета по обороне отмечает, что в подписанном президентом России Владимиром Путиным указе не сказано о делении частичной мобилизации на этапы, следовательно состояние «выполнил первый этап и перешел ко второму» невозможно. Частичная мобилизация — процесс, не подразумевающий перерывов, и закончится он может только по указу главнокомандующего ВС РФ.
Напомним, что частичная мобилизация была объявлена 21 сентября 2022 года. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. Резервисты на территории страны начали получать повестки.
Ранее в Каменске-Уральском мэр города Алексей Герасимов рассказал, что населенный пункт выполнил план по частичной мобилизации, однако сам процесс ещё не окончен.