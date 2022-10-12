О неделимости частичной мобилизации на этапы заявил зампред комитета Госдумы

Ранее некоторые главы различных субъектов РФ заявили о завершении стартовой стадии частичной мобилизации. Об исполнении поставленных задач в рамках «первого» этапа доложили губернаторы Ростовской и Курской областей. 10-го октября вице-губернатор Алексей Смирнов отчитался о том, что регион первое задание завершил на 100%, а второе уже получил и приступил к выполнению, пишет издание «Весьма». Юрий Швыткин считает, что подобные высказывания безосновательные. Информацию он сообщил «Парламентской газете».