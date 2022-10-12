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Педагоги из Екатеринбурга получат бронь от мобилизации

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI
Сотрудников школ Екатеринбурга не будут призывать в армию в рамках частичной мобилизации.

Первоочередно правило затрагивает мужчин, занимающих руководящие должности в школах, а также их помощников. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу городского департамента образования Константина Шевченко.

Также по его словам, каждое образовательное учреждение составляет свои списки забронированных от призыва работников и отправляет их в военкоматы.

Ранее в Нижнем Тагиле четырех преподавателей призвали в армию после начала частичной мобилизации. Это учителя школ № 12 деревни Усть-Утка, № 36, 44, 55, 71.

В Нижнем Тагиле четыре педагога попали под частичную мобилизацию
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