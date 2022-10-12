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Семьи погибших в центрах подготовки в Свердловской области получат пособие

Сегодня, 19:55
Семьям призванных из запаса военнослужащих, погибших в учебных центрах в Елани и 32-м военном городке в Екатеринбурге, окажут материальную помощь. Размер выплаты определяют власти.

В Свердловской области будет оказана материальная помощь семьям погибших в центрах подготовки минобороны РФ. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время пресс-конференции.

Этот вопрос еще прорабатывается. Помощь будет, ее размеры пора определяют, — заявила Мерзлякова.

Ранее сообщалось о гибели мобилизованных граждан в нескольких учебных центрах министерства обороны в Свердловской области. В Елани погибли два мобилизованных. Один призванный скончался, вернувшись домой. Позже, в этом же центре умер от проблем с сердцем 33-летний мужчина. О смерти 27-летнего мобилизованного жителя Снежинска (Челябинская область) Максима Родионова стало известно 11 октября.

Стала известна причина смерти мобилизованного из Челябинска в 32-м военгородке
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