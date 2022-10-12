Семьи погибших в центрах подготовки в Свердловской области получат пособие

В Свердловской области будет оказана материальная помощь семьям погибших в центрах подготовки минобороны РФ. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время пресс-конференции.
Этот вопрос еще прорабатывается. Помощь будет, ее размеры пора определяют, — заявила Мерзлякова.
Ранее сообщалось о гибели мобилизованных граждан в нескольких учебных центрах министерства обороны в Свердловской области. В Елани погибли два мобилизованных. Один призванный скончался, вернувшись домой. Позже, в этом же центре умер от проблем с сердцем 33-летний мужчина. О смерти 27-летнего мобилизованного жителя Снежинска (Челябинская область) Максима Родионова стало известно 11 октября.