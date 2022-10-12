Специалисты «Облкоммунэнерго» помогли решить около 10 тысяч вопросов жителей Тагила

Специалисты центра обслуживания клиентов «Облкоммунэнерго» подвели итоги работы за девять месяцев этого года. Выяснилось, что организация обработала 24,5 тысячи обращений от потребителей, что на 19% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Среди городов, которые входят в зону ответственности компании, самым активным остается Нижний Тагил. Горожане оставили более 9,5 тысячи обращений — треть от общего числа вопросов. На втором месте оказалась Верхняя Пышма, жители которой обратились к специалистам 2095 раз. Чуть меньше, 1946 раз, с сотрудниками центра общались первоуральцы. Среди остальных крупных городов чаще всего в компанию обращались жители Полевского (1026), Сухого Лога (994), Асбеста (849), Алапаевска (671), Арамиля (489), Богдановича (458), Артемовского (421).
Самые популярные способы подачи обращений среди клиентов — интернет-приемная или личный кабинет.
— По каналам обращений в ЦОК самыми популярными остаются онлайн-форматы. Через интернет-приемную и личный кабинет подано 57% обращений (+13% к аналогичному периоду 2021 года), вполовину меньше вопросов приходит на горячую линию — сюда поступило 25% обращений (+ 89%). Классическая почта, как способ общения с компанией, продолжает терять свою привлекательность для клиентов. За 9 месяцев количество обращений через нее сократилось на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их доля составила 8,6%, — отметила начальник центра обслуживания клиентов АО «Облкоммунэнерго» Ирина Гильметова.
Чаще всего потребителей интересует, как подать заявку на технологическое присоединение, кто имеет право на льготы или как рассчитывается стоимость услуг. Также клиенты обращаются за помощью, если хотят передать показания со счетчиков дистанционно.
Центр поддержки клиентов «Облкоммунэнерго» создан с целью повышения качества работы посредством обратной связи. Потребители могут обратиться в организацию через сайт, личный кабинет, соцсети, электронную или обычную почту. Или позвонить по бесплатному номеру телефона 8-800-2500-343.