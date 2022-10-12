Специалисты «Облкоммунэнерго» помогли решить около 10 тысяч вопросов жителей Тагила

— По каналам обращений в ЦОК самыми популярными остаются онлайн-форматы. Через интернет-приемную и личный кабинет подано 57% обращений (+13% к аналогичному периоду 2021 года), вполовину меньше вопросов приходит на горячую линию — сюда поступило 25% обращений (+ 89%). Классическая почта, как способ общения с компанией, продолжает терять свою привлекательность для клиентов. За 9 месяцев количество обращений через нее сократилось на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их доля составила 8,6%, — отметила начальник центра обслуживания клиентов АО «Облкоммунэнерго» Ирина Гильметова.