Стала известна причина смерти мобилизованного из Челябинска в 32-м военгородке

Причиной смерти мобилизованного из Снежинска Челябинской области в 32 учебном центре МО РФ в Свердловской области стала передозировка наркотиков. Молодой человек употреблял запрещенные вещества со своим земляком, сообщает Ura.ru ссылаясь на депутата Госдумы Максима Иванова.
Смерть мобилизованного произошла от передозировки наркотиками. Он употреблял запрещенные вещества с еще одним мобилизованным, — сказал Иванов.
Ранее мэр Снежинска Андрей Пульников сообщил, что молодой человек, призванный в рамках частичной мобилизации, умер в учебном центре гарнизоне Екатеринбурга.
Первый пост о смерти призванного из Челябинской области появился в группе «Говорит Снежинск». Позже новость удалили.
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В минобороны страны отметили, что из запаса будут призваны 300 тысяч военнослужащих, имеющих боевой опыт.