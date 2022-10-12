Стала известна причина смерти мобилизованного из Челябинска в 32-м военгородке

Причиной смерти мобилизованного из Снежинска Челябинской области в 32 учебном центре МО РФ в Свердловской области стала передозировка наркотиков. Молодой человек употреблял запрещенные вещества со своим земляком, сообщает Ura.ru ссылаясь на депутата Госдумы Максима Иванова.